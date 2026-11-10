NewTuscia – VITERBO – La città di Viterbo ha reso omaggio a “Mino” Casciani, figura simbolo dello sport, della scuola e dell’associazionismo cittadino. La scorsa domenica 8 novembre la cerimonia ufficiale con l’intitolazione dell’area in via Beata Maria De Mattias, di fronte al bocciodromo comunale, all’angolo con il campo da rugby Sandro Quatrini. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, si è svolta alla presenza dei familiari, a conclusione della partita di rugby.

“Questa intitolazione rappresenta un doveroso segno di riconoscenza da parte dell’intera comunità viterbese verso un uomo che ha dedicato la propria vita all’insegnamento, allo sport e alla formazione di tante generazioni di giovani – dichiara la sindaca Chiara Frontini –. Dedicargli uno spazio accanto agli impianti sportivi nei quali ha profuso tanta passione significa custodire il suo esempio e mantenere viva la memoria del suo impegno”.

“Finalmente inauguriamo quest’area verde intitolata a Guglielmo Casciani, un uomo che ha lasciato un segno importante nella storia sportiva e sociale della nostra città – dichiara l’assessora alla Promozione e alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale Katia Scardozzi –. Un riconoscimento atteso, che restituisce alla memoria di Viterbo una figura che ha contribuito alla crescita del rugby e alla formazione di tante generazioni di giovani. Intitolargli questo spazio significa custodire la sua storia e trasmetterne il valore nel tempo”.

“Mino Casciani è stato soprattutto un capo scout: deriva tutto da questo e io l’ho vissuto su me stesso – sottolinea il consigliere comunale Paolo Moricoli –. Volendo fare una proporzione, lo scoutismo mondiale sta a Baden Powell come lo scoutismo viterbese sta a Mino Casciani. La sua lezione di vita, fondata su dedizione, rispetto e spirito di servizio, resta un modello da seguire. Questa intitolazione riconosce il valore del suo legame con Viterbo e il contributo di tante realtà associative che l’hanno sostenuta”.

Docente di educazione fisica in diversi istituti cittadini, Guglielmo “Mino” Casciani è stato protagonista dello sport viterbese, in particolare del movimento rugbistico, come giocatore, allenatore, dirigente e formatore. Promotore dei Giochi della Gioventù, ha ricevuto nel 1987 la stella di bronzo al merito sportivo del CONI e nel 1993 il Premio Panathlon. È stato inoltre una figura di riferimento dello scoutismo e della Protezione civile locale, partecipando alla fondazione e alla vita di numerose associazioni cittadine.