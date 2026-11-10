Ilaria Sofia Arcangeli

NewTuscia – VITERBO – Si è svolta questa mattina, 10 novembre, nella sala consiliare di Palazzo dei Priori, la presentazione degli eventi per il Natale a Viterbo 2026.

Presenti alla conferenza la Sindaca Chiara Frontini, l’Assessore alla Capitale europea della Cultura Alfonso Antoniozzi, l’Assessore alla promozione e alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale Katia Scardozzi, la Consigliera comunale delegata alla promozione e valorizzazione degli eventi locali Alessandra Purchiaroni, la Consigliera comunale Maria Rita De Alexandris e il responsabile e organizzatore principale del Viterbo Christmas Village Andrea Radanich.

“Il fatto che sia il 10 novembre e stiamo già facendo la conferenza stampa per il Natale di Viterbo dimostra quanto l’amministrazione sia attenta e organizzata, in modo da poter offrire tante iniziative ai cittadini.” ha esordito la sindaca Frontini, rimarcando che il lavoro per il Natale è iniziato già prima di Santa Rosa, per un costo totale di circa 325mila euro.

L’Assessore Antoniozzi ha poi illustrato la ricca programmazione del Teatro dell’Unione, a partire dal 21 novembre con la Roma Tre Orchestra Ensemble che eseguirà Le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, mentre dal 22 novembre comincerà la stagione per i bambini.

È possibile consultare il calendario completo a questo link: https://www.teatrounioneviterbo.it/.

È invece toccato all’Assessore Scardozzi raccontare tutte le iniziative e gli eventi in programma per la festa Natalizia: “Il punto di forza è sempre Piazza del Comune, dove quest’anno ci sarà un bosco ancora più suggestivo di quello dell’anno scorso.”

L’attrazione sarà infatti arricchita da un lago ghiacciato e una grande palla di neve, come ha spiegato la Consigliera Purchiaroni.

Ci saranno poi delle installazioni, simili a quelle del Natale 2025, e la filodiffusione lungo la passeggiata che da San Pellegrino arriverà a via Roma. Verranno poi addobbati il Comune e gli archi della piazza, la Prefettura, la Torre Civica e le porte, inclusa quella del Carmine e San Pietro, con particolare attenzione a via Ascensi fino alla pensilina e alla chiesa degli Almadiani, dove si sta già allestendo la pista di pattinaggio, nonostante i cantieri, e dove tornerà la giostra antica, oltre ovviamente ai mercatini lungo via Marconi.

Una novità è che quest’anno saranno accesi gli alberi di tutti gli ex comuni, cominciando il 4 dicembre da Roccalvecce, Sant’Angelo e Fastell, il 5 Tobia e San Martino, il 6 Pianoscarano, il 7 La Quercia e Bagnaia, e infine l’8 dicembre Viterbo e Grotte Santo Stefano.

Per quanto riguarda le luci, la Consigliera De Alexandris ha confermato l’uso di un’illuminazione calda per esaltare il peperino e rendere l’atmosfera più accogliente, assicurando che sarà tutto montato di notte in modo da non creare disagi.

Andrea Radanich infine ha parlato del Christmas Village di quest’anno, giunto alla decima edizione, con inaugurazione il 21 novembre alle 10 a Palazzo degli Alessandri, al cui interno ci sarà il mondo di ghiaccio e l’ufficio di Babbo Natale. La casa della Befana sarà a via San Pellegrino, mentre a piazza San Carluccio tornerà la Light Art. La casa del Grinch, che aprirà il 28 novembre, sarà invece in una grotta rinnovata.

Il presepe monumentale sarà inaugurato l’8 dicembre e si troverà nel cortile di Piazza del Comune.

“Ma la grande novità di quest’anno” – ha dichiarato Radanich – “sarà Harry Christmas, una scuola di magia ispirata ad Harry Potter che verrà allestita presso il Parco del Paradosso.”

Il programma dettagliato di tutti gli eventi del Natale di Viterbo è disponibile a questo link: https://comune.viterbo.it/il-natale-a-viterbo-2026-2027/