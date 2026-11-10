Una donna di 62 anni, originaria di Vetralla, è deceduta questa mattina a Viterbo dopo essersi accasciata a terra in via Friuli, nel quartiere Ellera, a seguito di un malore fatale sopraggiunto al culmine di una violenta lite in strada. La tragedia si è consumata poco dopo le ore 8:00, davanti a un istituto scolastico, subito dopo l’ingresso degli alunni in classe



NewTuscia – VITERBO – Una mattinata di ordinaria routine scolastica si è trasformata in dramma nel quartiere Ellera. Una donna di 62 anni ha perso la vita in strada, stroncata da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo.



Secondo le prime informazioni al vaglio degli investigatori, la vittima era la nonna affidataria di due minori. La donna aveva appena accompagnato i bambini a scuola quando, in via Friuli, si è imbattuta nei genitori biologici dei piccoli. Tra le parti sarebbe nato un acceso confronto verbale legato proprio alla gestione e all’affido dei minori.

Pochi istanti dopo il violento diverbio, la 62enne ha accusato un grave malessere, accasciandosi improvvisamente al suolo priva di sensi.

I soccorsi e le indagini

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze. Il personale medico ha tentato a lungo ogni manovra di rianimazione, ma per la donna non c’è stato nulla da fare; i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Anche il padre naturale dei bambini, rimasto coinvolto nella discussione, ha accusato a sua volta un malore durante le fasi concitate del dramma ed è stato soccorso dal personale sanitario.

Sul luogo della tragedia sono accorsi gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Locale e della squadra scientifica per effettuare i rilievi necessari. L’area del decesso è stata transennata e la salma è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria. Saranno gli accertamenti medico-legali e l’autopsia a chiarire con esattezza le cause della morte e a stabilire l’eventuale nesso di causalità tra lo shock per la lite e il malore cardiaco fatale.