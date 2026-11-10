NewTuscia – VITERBO – Ho appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Nicoletta Irato, sindaca di Mazzano Romano, comune che fa parte anche del nostro ambito territoriale per il servizio idrico. Con lei perdiamo un’amministratrice che ha dedicato molti anni al servizio della propria comunità, svolgendo il suo incarico con impegno e senso di responsabilità.
In questo momento di grande dolore desidero esprimere, a nome mio e dell’intera amministrazione provinciale di Viterbo, le più sincere condoglianze alla famiglia, all’amministrazione comunale e a tutta la comunità di Mazzano Romano, alla quale rivolgo un pensiero di sincera vicinanza.
Alessandro Romoli
Presidente della Provincia di Viterbo