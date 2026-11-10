Il 18 novembre un incontro per imprenditori, manager e responsabili di team

NewTuscia – VITERBO – Mercoledì 18 novembre alle ore 17,00 parte il primo appuntamento del percorso “Persone che fanno impresa”, promosso da Confartigianato Imprese di Viterbo e Confartigianato Imprese Terni, in collaborazione con Studio Iandiorio – Marketing for Business e Andrea Proietti – Coaching e Formazione.

Un incontro dedicato a imprenditori, manager e responsabili di team che vogliono migliorare il modo in cui la propria impresa attrae, seleziona e incontra nuovi talenti. Perché scegliere le persone giuste è importante, ma oggi è altrettanto importante farsi scegliere.

Durante il seminario verranno affrontati i seguenti temi:

employer branding e talent acquisition

strategie di attrazione dei candidati

EVP e candidate experience

tecniche di ascolto attivo

prima impressione e colloquio di selezione

domande efficaci per comprendere davvero il candidato

L’incontro si terrà in presenza nella sede di Confartigianato Imprese di Viterbo (terzo piano, sala formazione), ma sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming. Per info e iscrizioni: info@confartigianato.vt.it e comunicazione@confartigianatoterni.it