NewTuscia – ROMA – “Ci siamo visti a maggio scorso in occasione della presentazione del nuovo acceleratore lineare; oggi viene inaugurato un nuovo edificio (sale travaglio, sale operatorie e U.T.I.R). Questo ospedale è una eccellenza, che coniuga al meglio innovazione e umanizzazione delle cure”.

Così il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto questa mattina alla presentazione del nuovo edificio dell’ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma.

“Ci tenevo a portare i saluti dell’intero Consiglio regionale: il nostro obiettivo è quello di accompagnare questi percorsi. E la ricerca, l’innovazione, insieme alla prevenzione rappresentano aspetti centrali per un modello di salute, che sia in grado di tenere bene in considerazione le nuove istanze ed esigenze” – conclude Aurigemma.