NewTuscia – BRUXELLES – Prosegue al Parlamento europeo il dibattito sulla proposta di regolamento della Commissione europea sulla casa, questa volta con l’evento “La casa al centro dell’Europa – L’Affordable Housing Act”, organizzato da Confedilizia.

Nel corso del dibattito è intervenuta Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, eurodeputata di Fratelli d’Italia-Ecr e coordinatrice del Gruppo Ecr nella commissione speciale per la casa, per analizzare l’impatto della normativa sugli affitti brevi, il diritto alla proprietà e gli investimenti. “La crisi abitativa è reale. Riguarda le famiglie, i giovani che cercano la prima casa, i lavoratori e gli studenti che si spostano nelle grandi città. Su questo non ci sono divisioni e l’Europa ha riconosciuto il problema. Ma la Commissione ha scelto lo strumento sbagliato”, ha affermato Sberna. Proprio la settimana scorsa, la vicepresidente del Parlamento europeo ha ospitato, presso il Parlamento europeo di Bruxelles, un incontro tra Felice Squitieri, commissario straordinario del Governo italiano per il «Piano Casa», e gli eurodeputati italiani.

“Le risposte europee alla questione abitativa possono ispirarsi al Piano Casa del Governo di Giorgia Meloni, che propone il rinnovamento del mercato immobiliare, investimenti e semplificazioni. Pertanto, vanno considerate le competenze degli Stati membri, oltre alle esigenze delle grandi aree urbane, così come quelle dei piccoli comuni, delle aree interne e dei territori che affrontano fenomeni di spopolamento. In questa prospettiva, il diritto a restare nei propri territori deve diventare un obiettivo concreto delle politiche abitative, garantendo a giovani, famiglie e anziani la possibilità di costruire il proprio futuro nei luoghi in cui vivono e a cui appartengono”, ha dichiarato Sberna a margine dell’incontro.