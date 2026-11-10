NewTuscia – PASSO CORESE – Prosegue con la massima incisività l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti nel contrasto ai reati contro la persona, con un’attenzione prioritaria e rigorosa rivolta alla salvaguardia delle fasce deboli e alla tutela dell’incolumità dei minori.

Durante una mattina della scorsa settimana i militari della Stazione Carabinieri di Passo Corese hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Rieti, nei confronti di un uomo di 43 anni, residente in Sabina, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata su minore, ai sensi degli articoli 609-bis, comma 1, e 609-ter, comma 2, del Codice Penale.

L’attività d’indagine ha preso avvio a seguito della denuncia-querela presentata il mese di settembre presso la Stazione Carabinieri dalla madre di una studentessa. La donna ha riferito che, nel corso del pomeriggio precedente, la figlia era stata vittima di atti di molestia e palpeggiamenti mentre viaggiava a bordo di un autobus di linea, lungo la tratta per raggiungere il polo didattico di Passo Corese.

I successivi accertamenti condotti dai Carabinieri hanno permesso di acquisire e analizzare minuziosamente i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza interno al mezzo pubblico. L’esame dettagliato dei fotogrammi ha consentito di ricostruire con precisione la dinamica degli eventi e di identificare l’autore della condotta illecita.

A seguito del deferimento all’Autorità Giudiziaria e alla luce del quadro indiziario raccolto, il G.I.P. del Tribunale di Rieti ha pienamente condiviso gli esiti investigativi, accogliendo la richiesta della misura coercitiva di massimo rigore formulata dagli inquirenti.

L’indagato è stato rintracciato a Roma, dove i militari hanno eseguito la notifica del provvedimento restrittivo. Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Rieti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’odierna operazione testimonia ancora una volta la costante e capillare presenza dell’Arma sul territorio, ribadendo al contempo l’importanza cruciale della tempestiva segnalazione al 112 e denuncia da parte dei cittadini e delle famiglie in presenza di qualsiasi episodio lesivo della dignità e della libertà personale.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.