NewTuscia – PALOMBARA SABINA (RM) – A Palombara Sabina il vino non ha bisogno di presentazioni, ma di un calice! Domenica 15 novembre torna il Giorno di Bacco, la festa che celebra il nettare degli dei tra gusto, convivialità e il fascino di uno dei borghi più belli della Sabina.

Il 15 novembre il calendario celebra Sant’Alberto Magno, filosofo, teologo e uomo di grande cultura. Chissà se tra una riflessione e l’altra trovava anche il tempo per un buon bicchiere di vino! A Palombara Sabina, intanto, la questione è decisamente più semplice: per rendere omaggio a Bacco non servono trattati filosofici, basta riempire il calice e brindare alla buona compagnia.

Domenica 15 novembre torna il Giorno di Bacco, l’appuntamento che trasforma il borgo alle porte di Roma in una meta per chi ama il vino, la cucina del territorio e le feste popolari. Protagonista assoluto sarà lui, il vino, con tutto ciò che porta con sé: il lavoro della terra, la cultura contadina, i profumi delle vigne e il piacere di ritrovarsi intorno a una tavola.

Perché diciamolo: il vino è una cosa seria, ma non bisogna per forza darsi un tono per apprezzarlo. Si può parlare di vitigni e profumi, certo, ma anche semplicemente godersi un buon calice, scambiare due chiacchiere e lasciarsi conquistare dai sapori della tradizione. Il Giorno di Bacco nasce proprio con questo spirito: avvicinare appassionati e curiosi al mondo del vino, senza formalismi e con tanta voglia di stare insieme.

Il vino incontra i sapori della Sabina

Accanto al vino, a fare festa sarà la gastronomia, con le specialità che raccontano la ricchezza della cucina locale. In Sabina, territorio legato alla coltivazione dell’olivo e alla produzione di olio extravergine d’oliva, la cultura del buon cibo è parte integrante dell’identità del luogo. E quando le eccellenze della tavola incontrano un calice, il risultato è un invito a riscoprire il piacere delle cose genuine.

Il Giorno di Bacco è anche un’occasione per valorizzare le produzioni locali e il lavoro di chi custodisce antiche tradizioni, trasformando una giornata di festa in un’esperienza che unisce gastronomia, cultura e territorio.

Palombara Sabina, un borgo da scoprire calice alla mano

E già che ci siete, vale la pena guardarsi intorno. Palombara Sabina, alle pendici dei Monti Lucretili, è un borgo che custodisce scorci suggestivi, vicoli caratteristici e testimonianze di un passato tutto da scoprire.

A dominare il centro storico è il Castello Savelli, imponente complesso medievale che racconta secoli di storia e regala al paese un’atmosfera di grande fascino. Tra stradine e piazzette, Palombara conserva il carattere autentico dei centri della Sabina, dove il patrimonio storico si intreccia con le tradizioni agricole e gastronomiche.

Merita una visita anche l’Abbazia di San Giovanni in Argentella, immersa nel verde poco fuori dal centro abitato. Le sue origini antiche e l’architettura romanica ne fanno una tappa interessante per chi desidera conoscere il patrimonio storico e religioso del territorio.

Il Giorno di Bacco diventa così l’occasione per organizzare una gita fuori porta, scoprire un angolo di Sabina e concedersi una giornata in cui il vino è il protagonista, ma il borgo fa la sua parte.

Del resto, per brindare non serve aspettare una ricorrenza speciale. Ma se c’è una festa che mette il vino al centro, tanto vale approfittarne. Con una raccomandazione: godersi ogni sorso responsabilmente, perché il piacere del vino sta anche nel saperlo apprezzare con misura.

Segnatevi la data e preparatevi a scoprire Palombara Sabina tra storia, tradizioni e sapori. Il 15 novembre, almeno per un giorno, il principe non porta la corona: porta il calice.

Info:

Data – 15 novembre

Località: Palombara Sabina (Roma)

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