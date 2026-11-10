NewTuscia – ROMA – <<Sorprende la memoria selettiva del segretario del Pd del Lazio. Definire ‘spot elettorale’ una misura che riduce l’addizionale regionale Irpef dell’1,60% per tutti i cittadini con redditi fino a 35.000 euro significa negare la realtà dei fatti e l’evidenza dei numeri. Il Pd che oggi attacca è lo stesso che per anni non ha mai tagliato l’Irpef. Giova inoltre ricordare, che la precedente Amministrazione regionale di sinistra ha lasciato la Regione Lazio schiacciata da un indebitamento monstre e da un disavanzo sanitario che bloccava ogni margine di manovra, costringendo i cittadini a subire per anni la pressione fiscale più alta d’Italia.

Il taglio delle tasse presentato oggi con la Legge di Bilancio di Previsione 2027-2029 dal Presidente Francesco Rocca e dall’assessore Giancarlo Righini è il frutto di un rigoroso percorso di risanamento finanziario durato tre anni, che ha permesso di abbattere Il debito finanziario, superiore a 23 miliardi di euro al 31 dicembre 2022, a un livello previsto inferiore a 7 miliardi di euro al 31 dicembre 2026.

I dati del nostro bilancio parlano chiaro e smentiscono qualsiasi accusa di propaganda. Azzeramento della maggiorazione Irpef dell’1,60% per i contribuenti nel Lazio con redditi fino a 35mila euro significa risparmio reale e tangibile stimato fino a 320 euro medi all’anno a favore di famiglie, lavoratori e pensionati a basso e medio reddito. Nessun nuovo debito e conti finalmente in sicurezza, diversamente a quanto accadeva con la precedente Amministrazione targata Partito Democratico. Consigliamo all’opposizione di guardare ai bilanci con oggettività. La Giunta Rocca non fa promesse a ridosso delle scadenze, ma restituisce ai cittadini le risorse che spettano loro, dimostrando che con una gestione oculata e trasparente della cosa pubblica si possono abbassare le tasse e, contemporaneamente, finanziare i servizi essenziali e il welfare.>> Così in un comunicato Marika Rotondi (Fdi) Consigliere regionale del Lazio.