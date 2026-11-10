Dal 1785 — e con radici che affondano nel XIII secolo — l’ultimo frantoio nel perimetro urbano della città celebra un’annata straordinaria. Olive perfette, impianti di ultima generazione a ciclo continuo e l’altissima qualità confermata dai test chimici su polifenoli e acidità

NewTuscia – PERUGIA – Riceviamo e pubblichiamo. C’è un filo conduttore invisibile ma fortissimo che lega le pietre cariche di storia di Perugia al profumo inconfondibile dell’olio extravergine appena franto. Un legame che a pochi passi dall’Abbazia di San Bevignate affonda le radici addirittura nel lontano 1265, anno in cui l’azienda nacque per mano dell’Ordine dei Cavalieri Templari. Oggi, nel cuore pulsante del 2026, quell’eredità millenaria vive e si rinnova ogni giorno all’Antico Frantoio Trampolini, l’ultimo vero baluardo della frantoianeria rimasto attivo all’interno del perimetro urbano della città.

La campagna olearia di quest’anno si annuncia memorabile per l’azienda e per l’intera olivicoltura umbra, confermando come la perfetta sintesi tra il rispetto rigoroso della tradizione e l’adozione delle tecnologie più avanzate rappresenti la chiave vincente per raggiungere traguardi di eccellenza assoluta.

Un’annata straordinaria: olive perfette e qualità al top

La stagione 2026 è stata particolarmente favorevole per il settore. Come spiega Alessandro Trampolini, alla guida dell’azienda insieme alla famiglia: «Quest’anno in Umbria abbiamo registrato una produzione piuttosto buona, un’annata medio-alta seppur con differenze da zona a zona. La quantità di olive era bilanciata tra le diverse cultivar — dal tipico Moraiolo al Frantoio, fino al Leccino — permettendoci di ottenere un olio armonico, non eccessivamente amaro e piccante, ma caratterizzato da eccellenti sentori di fruttato».

Il vero punto di svolta della campagna risiede tuttavia nello stato di salute eccezionale della materia prima: «Il fatto che le olive fossero estremamente sane, direi perfette e libere dall’attacco della mosca olearia, ci ha consentito di raggiungere standard altissimi sia sul piano chimico che organolettico, registrando un’acidità molto bassa e valori di polifenoli particolarmente elevati».

I controlli di laboratorio hanno infatti confermato un’alta stabilità dei polifenoli unita a una bassissima acidità, parametri inequivocabili che certificano l’altissima qualità salutistica e nutrizionale del prodotto.

Tecnologia di punta: il primato del ciclo continuo Polat

Per valorizzare al massimo frutti così perfetti, l’Antico Frantoio Trampolini ha scelto di investire con decisione sull’innovazione tecnologica. L’azienda si distingue nel panorama del Centro Italia per essere l’unica a disporre di un avanzato impianto a ciclo continuo a freddo della Polat, con una capacità produttiva di ben 35 quintali all’ora in grado di estrarre un olio che unisce purezza, autenticità e altissimi standard qualitativi.

Un salto epocale se paragonato ai metodi del passato, come racconta lo stesso Alessandro Trampolini ripercorrendo l’evoluzione storica dell’arte olearia:

«La differenza tra un sistema di estrazione tradizionale, basato su macine a ruote di pietra e presse, e un sistema a ciclo continuo si misura interamente nella qualità del prodotto. Le vecchie metodologie, per quanto affascinanti e romantiche da vedere, sottoponevano l’olio a un forte stress ossidativo e termico, rendendo molto difficile, se non impossibile, raggiungere i livelli qualitativi odierni. I sistemi moderni ci permettono invece di preservare la pasta e l’olio in tutte le fasi di lavorazione, schermando il prodotto dall’ossidazione, mantenendo intatto un altissimo numero di polifenoli e garantendo un controllo rigoroso e costante delle temperature ideali per l’estrazione a freddo».

Dalle origini dei Templari al futuro dell’eccellenza perugina

Dalle rudimentali macine dapprima mosse dai buoi e poi dai motori, passando per i tradizionali fiscoli e il filtraggio di un tempo, la filiera estrattiva ha subito una trasformazione radicale che ha esaltato le proprietà organolettiche dell’extravergine.

Oggi, grazie all’impegno e alla visione imprenditoriale della famiglia Trampolini, l’antico stabilimento continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per i produttori locali e per i consumatori più esigenti. Un luogo dove la storia millenaria di Perugia sposa la modernità, regalando anche per il 2026 un olio extravergine d’oliva che racchiude in ogni goccia l’autentica anima e la ricchezza della terra umbra.