Un’ecologia integrale di valori interiori e rispetto dell’ambiente per nuovi stili di vita

Stefano Stefanini

NewTuscia – Oggi ricorre la memoria di San Leone Magno, giorno dell‘onomastico di Papa Leone XIV che ha scelto questo nome non a caso.

San Leone salvo‘ nel 452 Roma e la Cristianita‘ dall‘invasione barbarica di Attila e mantenne salda la Fede, difendendo l’unità della Chiesa.

La conferenza annuale dell’Onu sul clima,si tiene quest’anno dal 9 al 20 novembre in Turchia, nella città di Antalya.

Non c’è giorno senza un allarme sul riscaldamento climatico e sulle catastrofi che ci attendono: Copernicus ci ha appena fatto sapere che anche ottobre ha superato tutti i record ed è stato il più caldo della Storia a livello globale.

In questo scenario si e’ aperta il 9 novembre ad Antalya, sulla costa mediterranea della Turchia, la trentunesima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici: la COP31.

Circa duecento delegazioni nazionali si ritrovano per due settimane di negoziati in un contesto globale segnato da fortissime tensioni: i timori per la sicurezza energetica legati alla guerra in Medio Oriente, la crescente domanda di energia alimentata dall’intelligenza artificiale e l’assenza degli Stati Uniti.

L’atmosfera che accoglie i partecipanti non è ottimista.

Il segretario delle Nazioni Unite, António Guterres, all’ultimo grande appuntamento sul clima prima della scadenza del suo mandato, ha definito questa fase come il momento della verità. “Non è più tempo di discussioni infinite e di rimpalli di responsabilità”, avverte, ricordando che la crisi climatica rappresenta una duplice ingiustizia, dal momento che i Paesi meno responsabili delle emissioni sono quelli che subiscono le conseguenze più drammatiche.

Un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato in ottobre ha confermato che la Terra si avvia a superare stabilmente la soglia di riscaldamento di un grado e mezzo rispetto all’era preindustriale, il limite fissato nel 2015 con l’accordo di Parigi. L’anno in corso è segnato da eventi estremi devastanti, tra cui ondate di calore soffocanti in Europa e la catastrofica alluvione in Nepal, causata dal crollo di un ghiacciaio, che ha provocato migliaia di vittime e dispersi.

A complicare il lavoro della presidenza turca, sostenuta dall’Australia nella co-conduzione dei negoziati, contribuiscono le guerre e le emergenze energetiche. L’attacco americano e israeliano all’Iran ha sconvolto le rotte di approvvigionamento petrolifero attraverso lo stretto di Hormuz, spingendo diversi governi a riaccendere centrali a carbone o a cercare nuove forniture di combustibili fossili. Parallelamente, il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale richiede enormi quantità di energia elettrica per i data center, aumentando la pressione sulle reti e distraendo ulteriormente l’attenzione dei governi dagli impegni di decarbonizzazione.

Al centro dei negoziati di Antalya vi è la proposta della Turchia di portare l’elettrificazione dell’economia globale dal 20 al 35% entro il 2035.

Una misura pensata per accelerare l’abbandono dei motori a scoppio, delle caldaie e dei sistemi industriali inquinanti, ma che ha già scatenato uno scontro sul fatto che l’elettricità debba provenire prevalentemente da fonti a basse emissioni. I piccoli Stati insulari e le nazioni più vulnerabili premono per una tabella di marcia più esplicita e definitiva di uscita dai combustibili fossili, scontrandosi con la resistenza dei grandi Paesi produttori di petrolio e gas, favorevoli a puntare sulle tecnologie di cattura della CO2.

A undici anni dall‘istituzione della Giornata di preghiera per la cura del Creato, avvenuta in concomitanza con la pubblicazione dell’EnciclicaLaudato si’, celebrata lo scorso 1 settembre, il messaggio pubblicato , Leone XIV riprende le parole del profeta Isaia: “Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci”.

Così Papa Leone nel Messaggio per l’XI Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato: “I veri strumenti per costruire la pace non sono le armi di distruzione, ma piuttosto la verità, il dialogo, la pazienza, la bontà, la giustizia, la misericordia, la comprensione, la cura e l’amore”.

“La guerra infligge ferite che danneggiano l’intero tessuto vitale, colpendo non solo le singole persone e le comunità, ma anche la loro più ampia rete di relazioni con l’intera famiglia umana, e la loro armonia con il creato.”

“I conflitti che tormentano l’umanità sono per molti versi espressione esteriore di contrasti e divisioni interiori. Quando il cuore è traviato, le relazioni ne soffrono e le strutture che costruiamo cominciano a riflettere tale disordine”, sottolinea il Pontefice che osserva come le crisi richiedano, “oltre che responsabilità, anche una conversione del cuore, che fruttifichi in una più profonda fedeltà a Dio, in amore reciproco e in rispetto per il dono del creato”. Leone rimarca che “è il cuore umano il luogo in cui si svolgono le lotte più profonde e in cui si rivela la nostra condizione decaduta”.

Il Papa cita Benedetto XVI e aggiunge che “per costruire una società pacifica, non dobbiamo solo riformare le strutture, ma anche rinnovare i nostri cuori”.

“Le cause più radicali di conflitto e lo sfruttamento del creato sono conseguenze di una crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di profitto immediato e l’incapacità di riconoscere la dignità che Dio ha donato a ogni persona umana”.

Esorta ad attraversare i propri “deserti interiori”, segni di un’odierna crisi etica e culturale che include perdita del senso del limite, desiderio di dominio e ricerca di profitto. Questo, scrive, è “il cammino di un’autentica conversione ecologica” che nasce dal cuore

“Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci”. Il profeta Isaia così sognava un tempo in cui i popoli della Terra avrebbero convertito ciò che distrugge l’esistenza in strumenti che la sostengono. Oggi è invece lampante un paradossale incubo per cui le nazioni accelerano la “distruzione dell’equilibrio” della Creazione, autoinfliggendosi dolori e sofferenze. “Deserti esteriori”, che sono tuttavia specchi di un’aridità interna, “etica e culturale”, per cui a prosperare è solo la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di profitto immediato. Sono questi alcuni dei concetti espressi da Papa Leone XIV nel messaggio pubblicato oggi, 20 agosto, in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, che ricorre il 1 settembre.

Il dramma degli sforzi orientati alla guerra

Come riportato da Edoardo Giribaldi su vaticannews.va, il Pontefice nel suo messaggio riconosce come le crisi che soffocano la società odierna non siano slegate tra di loro, ma costituiscano un’unica ferita colmabile solo attraverso la pace. Non quella del mondo, superficiale e fugace, ma l’armonia che “scaturisce dall’amore perenne di Cristo e dalla sua cura per ogni persona umana”.

Eppure questa promessa di pace è in netto contrasto con le realtà che vediamo in varie parti del mondo. Il profeta Isaia ha parlato di un tempo in cui le nazioni “spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri”, trasformando ciò che distrugge la vita in qualcosa che la sostiene. Oggi, però, vediamo troppo spesso accadere l’esatto contrario, mentre gli sforzi continuano a essere orientati alla violenza e alla guerra.

Il circolo vizioso di guerre e degrado ambientale

Dai campi di battaglia i conflitti allargano il loro spettro di influenza, interagendo in maniera nociva con il degrado ambientale. Si alimenta così un circolo vizioso, che innesca inizialmente la contaminazione di risorse essenziali come aria e acqua. Essa mina quindi la sicurezza alimentare, generando a sua volta povertà, disuguaglianza e nuove tensioni sociali, ovvero le più frequenti cause dell’insorgere delle guerre.

Queste ultime, scrive ancora Leone, rivelano un “fallimento profondo” dell’umanità, anche nel prendersi cura del Creato che le è stato affidato.

Non è solo un fallimento politico, ma anche morale e spirituale. Radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani, la guerra si erge a contro-testimonianza del Vangelo della pace.

Il cuore dei conflitti

Le disarmonie menzionate sono evidenti, ma non possono essere ridotte all’imperfezione di sistemi e strutture. In esse, il Papa scorge un più “profondo squilibrio” radicato nel cuore dell’uomo. Dentro ciascuno albergano infatti desideri contraddittori e lotte profonde: amore e indifferenza, verità e illusione, giustizia e ingiustizia.

I conflitti che tormentano l’umanità sono per molti versi espressione esteriore di contrasti e divisioni interiori. Quando il cuore è traviato, le relazioni ne soffrono e le strutture che costruiamo cominciano a riflettere tale disordine.

Rinnovare l’interiorità

I deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i deserti interiori sono diventati così ampi.

Ciò che è spezzato fuori, lo è anche dentro. E per riformare la società, quindi, è necessario iniziare da un rinnovamento del cuore.

Le cause più radicali di conflitto e lo sfruttamento del creato sono conseguenze di una crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di profitto immediato e l’incapacità di riconoscere la dignità che Dio ha donato a ogni persona umana.

Da sogno a realtà

L’auspicio di Isaia si fa oggi appello a “trasformare ciò che è male in vita”. Una conversione che non può prescindere dal tornare non soltanto al cuore, ma a chi lo guarisce: il Signore. Perché lì dove il singolo si rinnova, si aprono nuove possibilità.

Ciò che è stato usato per la distruzione può essere reindirizzato verso la vita, per la cura dei poveri, il nutrimento degli affamati e la salvaguardia del creato. Questo è il cammino di un’autentica conversione ecologica, in cui gli effetti dell’incontro con Gesù Cristo si manifestano con evidenza nel rapporto con il mondo che ci circonda.

Dalla guerra allo sviluppo umano integrale

Sono sfide enormi, il Papa lo riconosce, perché sono numerosi gli “ecosistemi” affidati all’uomo: dal creato alle relazioni, alla sua stessa individualità. L’invito è nuovamente ad affidarsi al Dio della pace, che non lascia privi dei mezzi di guarigione e trasformazione.

Immaginiamo un mondo in cui le energie attualmente impiegate nella guerra siano destinate allo sviluppo umano integrale, al superamento della povertà, alla difesa della dignità umana e alla riconciliazione tra i popoli divisi. Una visione del genere riflette la fede nell’avvento del Regno di Dio.

Dal deserto al giardino

Non sono le armi di distruzione, ribadisce Leone, gli strumenti per costruire la pace, ma piuttosto la verità, il dialogo, la pazienza, la bontà, la giustizia, la misericordia, la comprensione, la cura e l’amore. Assumersi il compito di mettere in pratica questi valori significa diventare “collaboratori” nell’opera di rinnovamento del Signore.

Ci si permetta un riferimento al testo “Il Giardino e Il Giardiniere” scritto dal nostro don Gianni Carparelli nel 2025: “Il Padre desidera un rapporto personale con ogni uomo e ogni donna. Non e’ un Dio distante, ma vicino, che desidera estere amato con cuore sincero, e per far questo alcune volte, essendo persone corporee, abbiamo bisogno di sussidi e strumenti, quali le formule di preghiere, i riti, le funzioni…ma questi sono solo “strumenti”, Non sono l’essenza della nostra Fede. L’essenza della nostra Fede e’ la “sequela” di una Persona viva e presente in mezzo a noi: il Risorto.”

Papa Leone esorta: Passeremo, lentamente ma inesorabilmente, dal deserto al giardino, dalla divisione alla comunione e dalla violenza alla pace. Il Signore ci dia il coraggio di percorrere questa via, perché in questo nostro tempo le “spade” siano realmente “forgiate in vomeri”, la promessa del Vangelo si radichi più profondamente nel nostro mondo e la pace di Cristo regni su tutto il creato.