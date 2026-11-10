NewTuscia – VITERBO – “#Ioleggoperché” è un’iniziativa che promuove la lettura; il suo obiettivo è quello di diffondere la passione per la le pagine, cartacee o no, che raccontano una storia, e incitare tutti a leggere qualcosa che gli cambierà la vita, perché, quando richiudi un libro, le lettere finiscono, ma le emozioni restano.

Già da qualche anno, nel liceo Santa Rosa, l’iniziativa ha attecchito. Il gruppo di lavoro della biblioteca scolastica “Lo Gatto”, come ogni anno, propone la lettura di un volume coerente con la tematica scelta dall’AIE, organizzatrice nazionale dell’evento.

Il libro di quest’anno si intitola “E tu splendi”, di Giuseppe Catozzella. Un breve romanzo di crescita e di accettazione dell’altro, oltre che del dolore.

Un gruppo di alunni del liceo Santa Rosa di Viterbo, quest’anno, si dedicherà a presentare e leggere delle pagine di questo libro, prima presso l’IC “Falcone e Borsellino”, sedi di Vallerano e Canepina, in data 11/11/26 dalle ore 8.00- alle 12.00, poi presso la libreria Giunti all’interno del CC Tuscia (VT), in data 13/11/26, dalle ore 9.00 alle 12.00.

Nei due centri dei Cimini, le ragazze ed i ragazzi della scuola secondaria di I grado, con la dei loro insegnanti, presenteranno agli ospiti più grandi le impressioni sulle loro letture, più precisamente su “Noi siamo tempesta” di Michela Murgia. Insieme ai loro colleghi, poi, saranno coinvolti in un laboratorio di scrittura.

Presso la libreria “Giunti”, invece, si terrà un evento di pubblica lettura ad alta voce: le studentesse e gli studenti leggeranno da cima a fondo il romanzo di Catozzella, invitando gli astanti a lasciarsi coinvolgere nello scorrerne le pagine e, perché no, a condividere impressioni e punti di vista.

Non possiamo che ringraziare per la realizzazione di quest’evento coloro che ci mettono nelle condizioni di partecipare: i DS Alessandro Ernestini e Floriana Tufano, la libreria Giunti di VT, Quaiolì di Capranica, Etruria Libri di Viterbo, Wonderland Paper di Viterbo, la cartolibreria Wonderland di Vignanello.

Cogliamo l’occasione per invitarvi a donare un libro alla nostra scuola e all’IC “Falcone e Borsellino” recandovi nelle librerie gemellate: contribuirete alla crescita del patrimonio librario degli istituti

Gli studenti del liceo “S. Rosa”