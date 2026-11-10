Il 17 novembre e il 3 dicembre due appuntamenti organizzati dal Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Rieti Viterbo per rafforzare competenze, consapevolezza e leadership delle donne che fanno impresa

NewTuscia – VITERBO – Accompagnare imprenditrici e aspiranti tali nelle sfide quotidiane e future, promuovendo autonomia, consapevolezza e nuove opportunità di crescita economica e professionale: è questa la finalità del nuovo ciclo formativo gratuito promosso dal Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo.

Il programma, articolato in due appuntamenti pensati per fornire strumenti concreti e ad alto impatto gestionale, prenderà il via martedì 17 novembre 2026 con un corso in presenza di sei ore dal titolo “Change Management e Vision: donne protagoniste del cambiamento”.

La giornata si svolgerà presso la Sala Consiglio della sede camerale di Viterbo, articolandosi dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30, offrendo un’occasione di approfondimento sui processi evolutivi e sulla guida strategica d’impresa.

Il secondo appuntamento è programmato per giovedì 3 dicembre 2026 e si terrà interamente in modalità web attraverso due moduli formativi distinti della durata di tre ore ciascuno. La sessione mattutina, attiva dalle 10:00 alle 13:00, sarà dedicata a “Gestione del tempo, priorità e benessere professionale”, un momento finalizzato all’ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro e alla conciliazione equilibrata degli impegni; nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:30, seguirà il modulo “Coaching al femminile”, focalizzato sul potenziamento delle risorse personali e sul raggiungimento dei propri obiettivi strategici.

Tutti gli incontri sono gratuiti. Per iscriversi o richiedere informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail imprenditoria.femminile@rivt.camcom.it oppure telefonare al numero 0761/234403.