NewTuscia – MONTE ROMANO – Nella giornata di domenica 8 Novembre, si è conclusa la 128ª edizione di Fieracavalli Verona, il punto di riferimento internazionale e cuore pulsante per tutti gli appassionati del mondo equestre. Il Comune di Monte Romano che gestisce l’Azienda Agricola Roccarespampani, grazie al sostegno di Regione Lazio ed ARSIAL, ha partecipato a questo importantissimo evento.

Nella giornata di sabato 7 novembre, nell’ambito del Best in Show ANAM dedicato al cavallo Maremmano, l’Azienda Agricola Roccarespampani ha presentato alcuni dei puledri nati nell’anno 2025, conquistando i gradini più alti del podio: 1ª Classificata (Femmine 1 anno): M. Ruggine di Roccarespampani; 2ª Classificata (Femmine 1 anno): M. Rosetta di Roccarespampani; 3° Classificato (Maschi 1 anno): M. Rum di Roccarespampani. Questi risultati confermano l’eccellenza del lavoro di selezione e valorizzazione del cavallo maremmano promosso dall’Azienda. Dietro tali brillanti risultati si cela un lavoro di squadra imprescindibile.

Un grande ringraziamento al personale dell’Azienda per la cura e la dedizione quotidiana rivolta agli animali. La sinergia e la collaborazione con l’ASD Doganelle di Tuscania, che ha curato con grande competenza tecnica l’addestramento e la presentazione in gara delle puledre M. Ruggine e M. Rosetta, ha consentito di raggiungere questi straordinari traguardi. La valorizzazione del cavallo maremmano e la promozione delle antiche tradizioni continueranno ad essere, per il Comune di Monte Romano, obiettivi prioritari nella gestione dell’Azienda Agricola Roccarespampani.

Comune di Monte Romano

Il sindaco Maurizio Testa