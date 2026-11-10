NewTuscia – GROTTAFERRATA – Il Comune di Grottaferrata informa la cittadinanza che la Strada Provinciale 37/C “Sant’Anna” è tornata pienamente percorribile a doppio senso di circolazione per tutte le categorie di utenti veicolari e pedonali, ai sensi dell’Ordinanza n. 158/2026 della Città Metropolitana di Roma Capitale. Sono attualmente in fase di completamento le operazioni tecniche di rimozione della segnaletica temporanea e di cantiere.

L’intervento di messa in sicurezza del versante roccioso, caratterizzato da un’elevata complessità tecnica ed ingegneristica, è stato affrontato e risolto in tempi estremamente contenuti grazie alla stretta collaborazione istituzionale e all’efficacia dei lavori effettuati.

L’esito positivo delle opere di consolidamento – che hanno compreso la realizzazione di ancoraggi passivi, il rafforzamento corticale e l’installazione di barriere paramassi – ha consentito la rimozione definitiva di ogni condizione di pericolo sul tratto di versante interessato da fenomeni franosi. Pertanto, con il ripristino dell’ordinario assetto viario, non sarà più necessaria alcuna misura precauzionale o chiusura temporanea legate alle allerte idrogeologiche.

Un risultato fondamentale per la viabilità locale, che restituisce alla comunità un’arteria stradale strategica in totale sicurezza.