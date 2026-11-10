NewTuscia – ROMA – “Al ministro degli Esteri Antonio Tajani vanno vicinanza e solidarietà per la nuova intimidazione ricevuta da parte del collettivo ‘Noname’. La sua azione politica, sia nei ruoli nell’Ue che da capo della diplomazia italiana è sempre stata orientata dalla sua solida identità di uomo occidentale ed europeo, a difesa della libertà e della democrazia. Gli attacchi da parte dei nemici di questi valori non faranno che rafforzare il suo impegno. L’offensiva di cyber-attacchi di varia natura che ha visto come bersaglio il nostro Paese ha un chiaro intendimento: frammentare la società e far sentire le istituzioni più deboli. Per questo motivo, il quadro politico ha il dovere di mostrare coesione”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera Francesco Battistoni