NewTuscia – VITERBO – Una WeCOM-Ortoetruria “formato PalaMalè” ha superato una valida avversaria come Spezia Basket con una prestazione fatta di convinzione, giusto approccio alla gara ed ottimo gioco individuale e di squadra. Ancora assente Arques, fermo questa settimana per un problema alla schiena, la Stella Azzurra parte molto bene con due triple consecutive di un eccellente Moretti. I liguri cercano di mettersi rapidamente in partita, ma una realizzazione dall’arco di Fiusco ed una ancora di Moretti danno il 18-8 ai locali dopo 6’ di gioco. Mele centra due triple in sequenza ed ancora Moretti (12 punti nel quarto) piazza la quarta bomba, ma Spezia rimane sempre attaccata grazie a tre punti di Kuvekalovic che chiudono la prima frazione sul 23-20 per Viterbo. Secondo periodo che vede un avvio arrembante della Tarros che grazie a Tristan Lamperi, Ramirez e Kuvekalovic piazza un break che le regala il massimo vantaggio sul 31-24, ma Saputo interviene nel gioco dei suoi ed i suoi ripartono con un altro passo: Bastone ne mette 10, Fiusco 5 riportando avanti i biancostellati che rispondono con un perentorio 18-6 che fissa il punteggio a metà gara sul 42-37. Al rientro la Stella ingrana le marce alte e soprattutto mette in campo la propria migliore difesa concedendo solo 13 punti agli ospiti e segnandone a referto 26 grazie ai 7 di Bastone ed ai 6 di Fiusco, ben adiuvati da Calvi e Moretti. Dopo 30’ il punteggio recita 68-50 per il team della Tuscia che è in totale controllo della partita. Ultima frazione con un sontuoso Ousman e Casanova che con efficaci conclusioni danno il massimo vantaggio alla WeCOM-Ortoetruria (81-55). Minuti finali anche per Cittadini e Sensini e sirena finale a suggellare un’altra buonissima prestazione interna per Viterbo. Assai convincente la prestazione dei padroni di casa apparsi concentrati, capaci di reagire immediatamente nel momento di maggiore difficoltà ed autori di piacevoli ed efficaci giocate apprezzate da una tribuna gremita i tifosi ed appassionati.

Molto buona la prestazione di tutto il roster stellato, con un plauso particolare a Fiusco, Moretti, Bastone ed Ousman.

“Abbiamo fatto una buona partita difensiva – dichiara Coach Saputo – tenendo gli uno contro uno che erano sicuramente il focus importante contro questa squadra. Siamo stati anche bravi a superare dei piccoli momenti difficili durante la partita, cosa che dobbiamo imparare a fare con continuità. Ora ci ributtiamo in palestra per crescere ulteriormente per le prossime sfide”.

WeCOM-ORTOETRURIA STELLA AZZURRA VT 89: Calvi 4, Fiusco 16, Cittadini, Bertini 5, Giancarli 2, Moretti 17, Sensini, Meroi, Arques ne, Bastone 21, Casanova 8, Ousman 16. Coach: F. Saputo. Ass.ti: J. Vitali, A. Cittadini

SPEZIA BASKET CLUB 68: T. Lamperi 15, Mele 15, Ramirez 8, Dadomo 1, Kuvekalovic 14, Cozma ne, Pilone, Pesenato 15, Deri, N. Lamperi. Coach: G. Ricci. Ass.te: U. Toffi

Parziali: 23-20/19-17/26-13/21-18

Rimbalzi: Fiusco 14, Moretti ed Ousman 7, T. Lamperi e Pesenato 5

Assist: Giancarli 6, Bertini 5, T. Lamperi 4