NewTuscia – VITERBO – I Lions sono scesi in campo con numerose assenze per infortunio o indisponibilità, gli allenatori Fazi e Romagnoli, hanno dovuto mettere in piedi una formazione con diversi giocatori fuor ruolo.

Nel corso dell’incontro, complici due espulsioni temporanee, la situazione si è ancor piu complicata. La squadra ha reagito a tutte le contrarietà ed all’indubbio valore degli avversari ,mettendo in pratica un gioco di squadra, preciso, determinato e sempre costante nel contrasto degli attacchi avversari.

Ne è uscita fuori la seconda vittoria su due gare nel girone di qualificazione regionale con una partita sempre in controllo nel punteggio.

Il tabellino registra cinque mete dei Lions, con ben tre segnature di Luigi Digiacomantonio ed una ciascuno di De Angelis e Luisi, quattro trasformazioni sempre del capitano Luisi.

Adesso ai dovrà attendere la composizione del girone, per il campionato vero e proprio, da parte del comitato regionale, cosa che dovrebbe avvenire già in settimana prossima.

Under 18 Arieti- Lions 12-33

Arieti Rieti :D’Angeli, Tolomei G.,Bonitatibus, Lorusso,Sagrhaoui,De Santis, Fasciolo,Ciancarelli, Pietraccini, Agabiti, Zannetti,Di Donato, Ricci,Tofani, Grillotti

A disposizione:Luchetti, Azyl,Rosicchi, Savelli

Lions Alto Lazio : De Angelis, Sciattella, Digiacomantonio, Luisi, Pianura, Genova, Mariani Et. Biondi,Ferri, Mariani Ed.,Galli, Foscoli, De Simoni, Borrelli, Piergentili,

A disposizione : Angelozzi, Giuliarelli

5’ meta De Angelis,8’ meta Digiacomantonio trasf.Luisi, 30’ meta Luisi, trasf. Luisi,38’meta D’Angeli, 55’ meta Digiacomantonio trasf. Luisi,63’ meta Di Donato trasf.Fasciolo, 69’ meta Digiacomantonio trasf. Luisi

25’ pt cartellino giallo per Mariani, 26’ st cartellino giallo per Pianura

Arbitro :Piccioni