Attraverso le mappe interattive e le tabelle orarie aggiornate, gli utenti possono monitorare i mezzi in servizio e verificare in tempo reale ritardi, anticipi e prossime fermate.

NewTuscia – ROMA – Astral Spa annuncia un importante aggiornamento dedicato ai portali delle Unità di Rete (UdR), pensato per migliorare l’esperienza di viaggio e la trasparenza delle informazioni sul trasporto pubblico.

Sulle pagine dedicate alle singole UdR è attiva una nuova funzionalità integrata direttamente all’interno delle mappe e delle tabelle orarie. La nuova piattaforma consente il monitoraggio in tempo reale dei mezzi in servizio, evidenziati graficamente sia sulla mappa che nelle tabelle dei passaggi, con una specifica indicazione visiva a bordo verde per i bus rilevati in real-time. Per ciascuna corsa riconosciuta dal sistema viene garantita una stima accurata dei tempi, mostrando gli eventuali minuti di ritardo (+) o di anticipo (-) calcolati sulle percorrenze effettive. Inoltre, tra le informazioni di fermata a disposizione degli utenti, è possibile verificare l’orario stimato di arrivo e la prossima fermata lungo il percorso.

I nuovi servizi sono consultabili direttamente agli indirizzi dedicati alle UdR (astral-spa.github.io/UDRxx -dove xx identifica il numero dell’UdR di riferimento-) e sono facilmente raggiungibili anche tramite il portale ufficiale di Astral Infomobilità – La Mobilità Che Unisce.

«Con questo aggiornamento compiamo un ulteriore passo in avanti nel miglioramento del servizio offerto ai cittadini» – dichiara Giuseppe Simeone, Amministratore Unico di Astral Spa – «Grazie alle nuove informazioni in tempo reale, gli utenti potranno consultare i percorsi e pianificare i propri spostamenti con molta più facilità e precisione, riducendo le attese e ottimizzando i tempi di viaggio».

Astral SpA

Azienda Strade Lazio