NewTuscia – GUBBIO – Due giornate di sport, ostacoli e sfide personali hanno accompagnato la chiusura della stagione Spartan Italy 2026. Sabato 7 e domenica 8 novembre, Gubbio ha accolto l’ultimo Trifecta Weekend italiano dell’anno, trasformando il centro storico e le montagne umbre in un grande palcoscenico dedicato alle corse a ostacoli.

Con oltre 2.500 iscrizioni e atleti provenienti da 40 nazioni, la manifestazione ha riunito appassionati di ogni età e livello di preparazione, dagli Elite ai partecipanti delle categorie Open, fino ai più giovani protagonisti della Spartan Kids.

Un’edizione caratterizzata da una novità particolarmente significativa: per la prima volta, la finish line è stata allestita in Piazza Quaranta Martiri, nel cuore della città medievale. Un nuovo arrivo che ha portato l’energia Spartan ancora più vicino al pubblico, trasformando il traguardo in un luogo di incontro tra atleti, accompagnatori e cittadini.

Beast e Super: Loris Schina firma la doppietta Elite

Sul fronte agonistico, il weekend ha regalato prestazioni di alto livello, a partire dalla Beast di sabato, la prova più impegnativa del programma con 21 chilometri, 30 ostacoli e circa 1.300 metri di dislivello positivo.

Nella categoria Elite maschile, Loris Schina, ha conquistato il primo posto con il tempo di 2h09’29”, precedendo Stefano Tanghetti (2h11’14”) e Marco Anelli (2h16’59”). Nella gara femminile, successo per Cecilia Catolla Cavalcanti, che ha completato il percorso in 2h44’56”.

Domenica i riflettori si sono spostati sulla Super, la gara di 10 chilometri e 25 ostacoli che ha portato gli atleti ad affrontare un percorso impegnativo sulle pendici del Monte Ingino.

Ancora protagonista Loris Schina, capace di imporsi anche sulla distanza Super in 1h15’39”, completando una doppietta Elite nel weekend. Alle sue spalle si sono classificati Manuel Moriconi, atleta di casa, secondo in 1h19’33”, e Claudio Marco Mazzola, terzo in 1h20’28”.

Nella Super Elite femminile, vittoria per Marta Marraghini di Arezzo in 1h37’31”, davanti a Giulia Zanoli (1h38’47”) e Cecilia Catolla Cavalcanti (1h39’07”), quest’ultima nuovamente sul podio dopo il successo conquistato nella Beast del giorno precedente.

Le competizioni hanno confermato l’elevato livello tecnico degli atleti Elite, chiamati a confrontarsi con percorsi particolarmente impegnativi, nei quali resistenza, forza e capacità di superare gli ostacoli hanno fatto la differenza.

Dalle categorie Age Group alla prima Spartan: un weekend per tutti

Accanto ai risultati Elite, Gubbio ha celebrato soprattutto la varietà della community Spartan, protagonista di un weekend in cui la competizione ha incontrato il desiderio di mettersi alla prova, superare i propri limiti e condividere un’esperienza sportiva.

Numerose le prestazioni di rilievo nelle categorie Age Group, con diversi atleti capaci di distinguersi in entrambe le giornate.

Tra questi Elisa Gattari, prima nella categoria femminile 30-34 anni sia nella Beast sia nella Super, e Lucia Di Rienzo, vincitrice della categoria femminile 40-44 anni in entrambe le distanze. Doppio successo anche per Alessia Polesel, prima tra le donne 18-24 anni nella Beast e nella Super.

Significativa anche la partecipazione degli atleti del territorio. Nella Beast Age Group si sono distinti gli eugubini Jhonnder Maxximiliano Faccenda, primo nella categoria 35-39 anni, e Davide Minelli, secondo nella 30-34 anni a soli 21 secondi dal vincitore di categoria Matteo Bolletta. Minelli si è poi imposto nella Super Age Group 30-34 anni, mentre Michele Morelli, anche lui di Gubbio, ha conquistato il primo posto nella Super maschile 18-24 anni.

Ma la forza di Spartan va oltre il cronometro. Le categorie Open hanno portato sui percorsi atleti di ogni livello, compresi coloro che hanno scelto Gubbio per vivere la propria prima esperienza nella disciplina.

Dalla Sprint, la distanza di 5 chilometri e 20 ostacoli, fino alle prove più impegnative, ogni traguardo ha rappresentato una conquista personale, tra fatica, determinazione e spirito di squadra.

Per molti partecipanti, Gubbio ha rappresentato anche l’ultima occasione italiana della stagione per completare la propria Trifecta, affrontando Sprint, Super e Beast nello stesso weekend.

Tra Monte Ingino e Piazza Quaranta Martiri: Gubbio protagonista

A rendere speciale l’ultimo appuntamento del 2026 è stata ancora una volta la cornice di Gubbio, con percorsi capaci di intrecciare sport, natura e patrimonio storico.

La Sprint ha attraversato il centro medievale e il Parco del Teatro Romano, mentre la Super ha portato gli atleti sulle pendici del Monte Ingino, lungo gli storici stradoni di Sant’Ubaldo, simbolo della tradizionale Festa dei Ceri.

La Beast ha rappresentato la sfida più impegnativa del weekend, con la salita al Monte d’Ansciano, il suggestivo passaggio panoramico al Belvedere e l’attraversamento della Cava San Marco.

Il Parco del Teatro Romano è stato protagonista delle fasi conclusive dei percorsi, ospitando gli ultimi ostacoli prima dell’ingresso nella nuova finish line di Piazza Quaranta Martiri.

Un finale scenografico che ha contribuito a rafforzare il legame tra la manifestazione e la città, permettendo anche a cittadini e spettatori di vivere da vicino l’atmosfera della gara.

«Siamo estremamente soddisfatti del risultato di questa edizione e della collaborazione che stiamo costruendo con gli organizzatori: un rapporto nuovo, concreto e costruttivo», dichiara Carlotta Colaiacovo, Assessore allo Sport del Comune di Gubbio. «La presenza di atleti provenienti da 40 nazioni conferma quanto lo sport possa rappresentare uno straordinario strumento di promozione territoriale, capace di generare visibilità, attrattività e ricadute positive per l’intera città. La nostra sfida è trasformare queste opportunità in relazioni solide e progettualità durature, valorizzando le caratteristiche di Gubbio e la sua capacità di ospitare manifestazioni sportive di livello internazionale. Un ringraziamento agli organizzatori, a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e alla città, che ancora una volta ha dimostrato la propria capacità di accoglienza».

Non solo competizione: la festa della community Spartan

Spartan Gubbio ha confermato la propria identità di evento capace di andare oltre la dimensione agonistica.

Le gare Spartan Kids, con percorsi da 1 a 3 chilometri dedicati ai bambini e ai ragazzi, hanno portato anche i più giovani a misurarsi con gli ostacoli, mentre l’Hurricane Heat ha proposto una sfida di endurance basata sulla collaborazione e sul lavoro di squadra.

Il Village e le attività collaterali hanno accompagnato il weekend, offrendo occasioni di incontro e condivisione tra atleti, famiglie e accompagnatori.

A caratterizzare ulteriormente l’edizione 2026 è stata la presenza, nell’area festival, degli espositori della 45ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco di Gubbio, prestigiosa manifestazione dedicata a una delle eccellenze gastronomiche del territorio.

Un incontro tra sport, cultura ed enogastronomia che ha arricchito l’esperienza dei partecipanti, valorizzando le tradizioni locali e rafforzando il ruolo dell’evento come occasione di promozione turistica.

Gubbio chiude il 2026, lo sguardo è già rivolto alla nuova stagione

Con il Trifecta Weekend di Gubbio si conclude il calendario italiano Spartan 2026, una stagione che ha coinvolto migliaia di partecipanti attraverso eventi, percorsi e territori differenti.

Un anno che ha confermato la capacità di Spartan di coinvolgere sia gli atleti più competitivi sia chi si avvicina per la prima volta al mondo delle corse a ostacoli, facendo della partecipazione, della community e del superamento dei propri limiti i valori centrali dell’esperienza.

Archiviato l’ultimo appuntamento dell’anno, l’attenzione si sposta già sul 2027, che prenderà il via il 6 marzo con la nuova Spartan Milano City e proseguirà con il ritorno di Roma, Orte, Belluno e Misano, insieme a nuove destinazioni.

Ulteriori dettagli sul calendario e sui prossimi appuntamenti Spartan Italy saranno annunciati nei prossimi mesi.

Per maggiori informazioni sugli eventi e sulle iscrizioni: https://it.spartan.com e i canali Instagram e Facebook di Spartan Race Italy.

ABOUT SPARTAN

Con oltre 250 eventi in più di 40 paesi e sei continenti, Spartan è il brand leader mondiale leader nelle corse a ostacoli (OCR) e nell’endurance. Offrendo un’esperienza di trasformazione attraverso lo sport, Spartan attira ogni anno oltre un milione di partecipanti di ogni nazionalità e di ogni livello atletico, dai principianti agli atleti élite.

Per maggiori informazioni, visita: https://www.spartan.com/

ABOUT CSPORTMARKETING

Csportmarketing è un’organizzazione dinamica e flessibile con un solido bagaglio di successi nel settore sportivo, costruito su relazioni consolidate con i principali stakeholder. L’azienda sviluppa partnership integrate con i protagonisti del mondo dello sport, dell’intrattenimento, dell’editoria e della pubblicità, lavorando a stretto contatto con i propri clienti per allinearne gli obiettivi strategici. Grazie a un team creativo interno multidisciplinare, sviluppa progetti di comunicazione e attivazione su misura, mentre la comprovata esperienza operativa garantisce il successo nell’organizzazione di eventi sportivi complessi.

Per maggiori informazioni, visita: https://www.csportmarketing.it/

ABOUT MG SPORT

MG Sport è un’azienda leader in Italia specializzata nell’ideazione, gestione e organizzazione di eventi sportivi di massa. Con un portfolio solido e in continua crescita, MG Sport si impegna a offrire esperienze di alta qualità in tutto il Paese, unendo l’eccellenza operativa a strategie di comunicazione innovative per coinvolgere sia gli atleti che le comunità locali.

Per maggiori informazioni, visita: https://www.mgsport.it/en/