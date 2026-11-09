NewTuscia – ONANO – Trovato nel pomeriggio di ieri, domenica 8 novembre, il corpo di un uomo di 77 anni in località Santa Rosa a Onano. Si era allontanato sabato senza fare ritorno e i familiari hanno subito lanciato l’allarme mettendo in moto la macchina dei soccorsi.

Alle ricerche hanno partecipato carabinieri e vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli, un elicottero, esperti in topografia applicata al soccorso, soccorso alpino, unità cinofile e protezione civile.

Si indaga sulle cause e sulla dinamica dei fatti. Non è escluso che si sia trattato di un gesto volontario