NewTuscia – VITERBO – Venerdì 13 novembre 2026, alle ore 16.30, presso il teatro della Parrocchia dei Santi Valentino e Ilario a Viterbo, si terrà un incontro dedicato alla figura di San Giuseppe Moscati, medico e santo, dal titolo «La cura del malato via di santità».

L’iniziativa, promossa nell’ambito della collaborazione tra la Diocesi di Viterbo, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Viterbo, l’Associazione Medici Cattolici Italiani e l’Istituto Toniolo, vuole offrire un’occasione di riflessione sul rapporto tra fede, scienza, professione medica e attenzione alla persona sofferente.

Relatore dell’incontro sarà il dott. Antonio Falcone, Vice Presidente Nazionale Vicario dell’Associazione Medici Cattolici Italiani, che approfondirà la figura umana, professionale e spirituale di San Giuseppe Moscati, testimone di una medicina vissuta non soltanto come professione, ma come autentica vocazione al servizio dell’uomo.

La vita di San Giuseppe Moscati rappresenta ancora oggi un esempio straordinario di come la competenza scientifica, la carità cristiana e la vicinanza ai malati possano diventare un’unica testimonianza di amore e di fede.

L’incontro sarà introdotto dai saluti e dagli interventi di S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo, del dott. Giuseppe Fioroni, Vice Presidente del Centro Studi Toniolo, e del dott. Antonio Lanzetti, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Viterbo.

L’appuntamento si propone come un momento di approfondimento culturale e spirituale, rivolto in particolare ai medici, agli operatori sanitari, ai volontari impegnati nell’assistenza e a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino la testimonianza di San Giuseppe Moscati.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Diocesi di Viterbo