NewTuscia – ROMA – Si è svolto oggi, presso la sede dell’assessorato alla Tutela del Demanio e Territorio della Regione Lazio, un incontro con i comuni che ospitano nel loro territorio delle aree sciabili.

L’incontro, a cui ha partecipato l’assessore Fabrizio Ghera, è stata l’occasione per fare il punto sulle necessità e sugli interventi da concordare con la Regione Lazio per migliorare la fruibilità delle aree sciabili con interventi e finanziamenti mirati.

L’assessore Ghera ha sottolineato la volontà della Giunta di rafforzare l’offerta sciistica migliorando la promozione per la stagione invernale, con l’obiettivo di rendere le aree più attrattive, più fruibili e maggiormente in grado di sostenere il movimento turistico e sportivo che caratterizza la Regione Lazio.

Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti dei comuni di Anagni, Filettino, Subiaco, Trevi nel Lazio, Fiuggi, Guarcino.