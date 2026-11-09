NewTuscia – VITERBO – Un pomeriggio di magia, sorrisi e divertimento, ma soprattutto un’occasione speciale per fare del bene insieme. Sabato 14 novembre 2026, alle 15, il teatro San Leonardo di Viterbo ospiterà “Operazione Natale – Elfo vs Grinch”, spettacolo di beneficenza organizzato dall’AIL Viterbo, in collaborazione con RE/MAX Key House. E la risposta della città è già arrivata: a molti giorni di distanza dall’evento, i posti sono esauriti. «Siamo soddisfatti e grati ai cittadini viterbesi – commenta la presidente dell’AIL Viterbo, Patrizia Badini –. Il tutto esaurito dimostra quanta sensibilità ci sia verso i pazienti ematologici e le loro famiglie. Ringraziamo chi ha scelto di esserci, gli artisti e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa». Sul palco andrà in scena il duello tra l’Elfo, interpretato da Stefano Cuccodoro, e il Grinch, impersonato da Giovanni Padiglione. Al fianco dell’Elfo ci sarà il suo assistente, che avrà il volto di Federico Riccucci. Testo e regia sono di Giuliano Casarelli. Lo spettacolo vedrà la partecipazione di numerosi ospiti – supereroi, cantanti, ballerini, maghi e tanti altri artisti – pensati per coinvolgere il pubblico di tutte le età in un pomeriggio di divertimento e di solidarietà. Al termine della rappresentazione, il pomeriggio proseguirà con lo show delle Huntrix e con un meet & greet, occasione per i più piccoli e per le famiglie di incontrare da vicino le protagoniste dell’esibizione.