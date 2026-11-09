NewTuscia – TERNI – E’ stato presentato a Narni in una conferenza stampa in sala del Consiglio nei giorni scorsi il progetto “Pulminoamico” che ha l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una comunità più inclusiva, attenta e vicina alle persone, favorendo il rafforzamento della solidarietà territoriale, responsabilità sociale d’impresa e collaborazione tra enti, associazioni e imprenditoria. Si tratta di un progetto di mobilità solidale nato per supportare le associazioni e i comuni, fornendo loro, in comodato d’uso gratuito, automezzi adibiti ai trasporti sociali.

Il progetto, patrocinato dal Comune, ha infatti il fine di concedere l’ottenimento di un automezzo in comodato d’uso gratuito a favore dell’associazione Banca del Tempo, che utilizzato per svolgere il servizio di accompagnamento sicuro, accessibile e affidabile, rivolto in particolare ad anziani, persone con disabilità e cittadini con difficoltà negli spostamenti autonomi. A presentarlo c’erano il Sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli, il segretario e direttore provinciale di Confartigianato Imprese Terni Michele Medori, il presidente dell’associazione Banca del Tempo Elio Agabiti accompagnato dai consiglieri Gianna Leonori e Massimo Ricci e i referenti del progetto “Pulminoamico” Giovanni Cappelletti e Giampaolo Cima.

Agabiti ha spiegato che “il pulmino verrà usato per trasportare le persone che ce lo chiedono, sia per portarle a fare le analisi o le visite mediche ma anche la spesa, perché ormai qui da noi c’è una popolazione molto anziana e quindi i bisogni sono questi. Di autonomia ce n’è poca e questo pulmino ci dà più possibilità di muoverci su tutto il territorio e in tutti i comuni limitrofi. Speriamo di progredire ed essere ancora più efficienti e aiutare sempre più persone e di farlo bene. Noi della Banca del Tempo siamo stati felicissimi di questo progetto perché ci dà modo di muoverci ancora di più, sempre per aiutare le persone e i bisognosi qui della zona”. Lucarelli ha poi sottolineato che “non è un semplice progetto di trasporto mobilità, ma un progetto importantissimo di inclusione sociale che darà tante possibilità a persone che hanno problemi per spostarsi e per poter raggiungere servizi.

E’ un progetto a cui noi teniamo tantissimo che sicuramente darà tante opportunità a molte persone che oggi vengono escluse”. A sostenere il progetto anche Confartigianato Imprese Terni con il presidente Medori il quale ha ringraziato “innanzitutto il Comune di Narni e Pulminoamico perché continuiamo a dare un segnale importante alla collettività nel sociale. Confartigianato è impegnata in questo progetto ormai da alcuni anni, abbiamo già fatto altrettanto su altri Comuni della provincia e anche fuori provincia. É un segnale importante perché Confartigianato è impegnata nel sociale e ha un occhio attento alla collettività e ai bisogni delle persone. Le imprese che rappresentiamo oggi sono quasi 2700, hanno una famiglia intorno, parliamo di piccole imprese principalmente a conduzione familiare per cui i bisogni li monitoriamo e cerchiamo di dargli delle risposte come questa di oggi. Un ringraziamento per quello che stiamo facendo e un in bocca al lupo per il progetto”.

Il Pulminoamico sarà operativo su tutto il territorio della Zona Sociale n. 11, Narni, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Otricoli, Penna in Teverina. Con 120 Pulmini attivi dalla Lombardia al Lazio, da più di 18 anni, Pulminoamico rappresenta un modello di collaborazione tra enti pubblici, tessuto imprenditoriale e terzo settore, orientato alla realizzazione di interventi concreti di utilità sociale, creando un ponte virtuoso fra il profit e il non profit. Il progetto è reso possibile grazie alla sponsorizzazione degli imprenditori locali che supportano l’iniziativa attraverso l’apposizione del proprio logo sul pulmino, permettendo così di concedere alle associazioni o ai comuni in comodato d’uso totalmente gratuito.

I costi di acquisto, gestione, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, assistenza legale in caso di sinistro e cambio gomme restano infatti in capo a Pulminoamico. A seguito dell’avvio del progetto, la raccolta di adesioni durerà circa 3-4 mesi e si concluderà con la cerimonia di consegna del mezzo e una targa di ringraziamento a tutti gli imprenditori che hanno aderito all’iniziativa.