NewTuscia – GUIDONIA MONTECELIO – Dal 16 al 20 novembre 2026 la Città di Guidonia Montecelio ospita la prima edizione del Festival del Turismo Industriale, iniziativa dal titolo “Guidonia Montecelio Futura”, dedicata alla valorizzazione del patrimonio produttivo del territorio come occasione di sviluppo economico, sociale e culturale.

Il programma si articola in due momenti. Nel corso della settimana saranno proposte visite guidate gratuite a realtà simbolo della storia industriale cittadina. I siti estrattivi di travertino saranno visitabili da lunedì 16 a giovedì 19 novembre, con turni alle ore 10:30-12:00 e alle ore 14:30-16:00. Il sito produttivo di cemento aprirà le porte martedì 17 e mercoledì 18 novembre, dalle ore 10:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00. Il sito farmaceutico, martedì 17 dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione da effettuare scrivendo a turismo.industriale@comune.guidoniamontecelio.rm.it. Nella richiesta devono essere indicati nome e cognome, email e recapito telefonico di ciascun partecipante, il sito, il giorno e l’orario prescelti e, per i gruppi, la tipologia di appartenenza (aziende, scuole, associazioni). Gli interessati riceveranno una mail di conferma con luogo e orario dell’appuntamento.

Il Festival si concluderà venerdì 20 novembre, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, al Teatro Imperiale di Guidonia, con il convegno “Il turismo industriale come occasione di sviluppo”, a partecipazione libera e gratuita. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Sindaco, Mauro Lombardo, e moderati dall’Assessore Michele Venturiello.

Interverranno: Jacopo Ibello, geografo, fotografo e docente in materia di patrimonio industriale; Alessandro Carlorosi, giornalista ed esperto di heritage marketing; Stefano Landi, economista, fondatore nel 1988 e oggi presidente di SL&A Turismo e Territorio; Lucia Nardi, responsabile dell’Archivio storico di Eni S.p.A. e vicepresidente di Museimpresa; Susanna Mensitieri, coordinatrice del Master Turismo e Territorio della LUISS School of Government. Al termine, la Delegata del Sindaco al Turismo industriale ed innovativo, Monia Santarelli, proporrà una sintesi dal titolo “Raccontiamo il Festival del Turismo Industriale”. L’Associazione culturale “La Vunnella” consegnerà ai relatori alcune miniature.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Città metropolitana di Roma Capitale, nell’ambito del sostegno a iniziative che contribuiscono allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e alla tutela e valorizzazione dell’ambiente.