NewTuscia – VITERBO – Sabato 7 novembre 2026, presso il Campo Scuola di Viterbo, si è svolto il primo appuntamento del Giocatletica per la stagione sportiva 2026-2027, manifestazione organizzata dalla società di casa, Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, e riservata principalmente alle categorie Esordienti, con l’aggiunta di alcune gare dedicate alle categorie Ragazzi e Cadetti. Una mattinata all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione, che ha visto la partecipazione di circa 150 bambini, protagonisti di un evento caratterizzato da un clima di serenità e festa. Un’importante occasione per avvicinare i più piccoli all’atletica leggera, permettendo loro di cimentarsi nelle diverse discipline e di vivere l’esperienza della competizione in un contesto sereno e stimolante.

Il programma tecnico ha proposto diverse prove di corsa, salto e lancio, adattate alle fasce d’età. Al termine di ogni gara tutti i partecipanti sono stati premiati, a testimonianza dello spirito inclusivo e promozionale della manifestazione ed inoltre consegnato una coppa a tutte le società presenti, a conclusione del trofeo esordienti per l’anno 2026: Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, Atletica 90 Tarquinia, Atletica Orte e Polisportiva Montalto. Manifestazioni come il Giocatletica rappresentano un appuntamento fondamentale per il movimento dell’atletica leggera giovanile. Sono infatti espressione della sua essenza più autentica: correre, saltare e lanciare. Tre gesti naturali che costituiscono le fondamenta della disciplina e che, attraverso il gioco e il divertimento, permettono ai bambini di sviluppare capacità motorie, spirito di gruppo e passione per l’atletica leggera.

ATLETICA VITERBO