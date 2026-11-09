Merlani: “La nuova composizione della squadra di governo dell’ente camerale rispecchia in maniera armoniosa ed equilibrata le due province, valorizzandone le rispettive specificità produttive e territoriali”

NewTuscia – VITERBO -Il Consiglio della Camera di Rieti Viterbo, dopo la seduta di insediamento dello scorso 22 ottobre durante la quale è stato eletto anche il Presidente Domenico Merlani, ha eletto oggi la nuova Giunta camerale per il mandato 2026-2031.

L’organo esecutivo camerale è composto dal Presidente e da altri cinque componenti rappresentativi delle varie categorie economiche e votati dalle consigliere e dai consiglieri in carica. Sono stati eletti Gianluca De Santis in rappresentanza del settore servizi alle imprese, Tiziana Governatori in rappresentanza del settore industria, Riccardo Guerci per il commercio, Attilio Lupidi per l’artigianato e Carlo Picchi per l’agricoltura.

“Esprimo grande soddisfazione per l’elezione dei nuovi componenti della Giunta camerale. La nuova composizione della squadra di governo rispecchia in maniera armoniosa ed equilibrata le due province, valorizzandone le rispettive specificità produttive e territoriali”, ha dichiarato il Presidente Domenico Merlani.

“Ci mettiamo immediatamente al lavoro: Giunta e Consiglio camerale opereranno congiuntamente per traguardare, entro la fine dell’anno, due appuntamenti cruciali per il nostro territorio. – ha aggiunto – Da un lato l’approvazione del Programma Pluriennale, che traccerà le linee strategiche, gli obiettivi e le politiche di sviluppo economico che guideranno l’azione camerale nell’arco dell’intero quinquennio di mandato; dall’altro la predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica, i cui indirizzi confluiranno operativamente nel Preventivo economico 2027”.

“Il nostro impegno comune – ha concluso Merlani – sarà quello di garantire alle imprese, ai professionisti e all’intero tessuto economico delle province di Rieti e Viterbo una guida solida, coesa e capace di affrontare con tempestività e concretezza le sfide della crescita, dell’innovazione e della competitività“.