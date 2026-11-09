NewTuscia – ROMA – “Esprimo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Gianluca De Santis, Tiziana Governatori, Riccardo Guerci, Attilio Lupidi e Carlo Picchi eletti nuovi componenti della Giunta della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, che affiancheranno il presidente Domenico Merlani alla guida dell’Ente nel mandato 2026-2031”. Lo dichiara in una nota Francesco Battistoni, deputato di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera.

“Si tratta di una squadra di assoluto livello – continua Battistoni – che, come giustamente evidenziato dal presidente Merlani, garantisce una rappresentanza armoniosa ed equilibrata delle province di Rieti e di Viterbo, valorizzandone le rispettive specificità produttive e territoriali. Il tessuto economico dell’Alto Lazio ha bisogno di una guida solida e coesa per affrontare con concretezza le grandi sfide della competitività, dell’innovazione e della crescita”.

“Sono certo – conclude Battistoni – che la nuova Giunta, saprà offrire risposte tempestive ed efficaci a tutte le nostre imprese, ai professionisti e alle categorie produttive che hanno bisogno di fiducia e di rappresentatività. A tutta la governance camerale rinnovo il mio augurio di buon lavoro”.