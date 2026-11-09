NewTuscia – VITERBO – Dalla lievitazione del pane alla riabilitazione della persona per lei il passo è stato naturale. Perché “ho sempre avuto una passione per la socializzazione”, dice. Benedetta Oddo è infatti cresciuta nell’attività di famiglia, il Panificio Oddo, dove il contatto con la gente è appunto pane quotidiano. Ma adesso ne ha una interamente sua, che spiega tutto già dal nome: si chiama Benedetta fisioterapia, è stata inaugurata appena ieri e ha deciso subito di aderire alla Cna di Viterbo e Civitavecchia.

Informazioni di servizio: si può contattare al 338.1083178, l’indirizzo è piazza del Comune 14, a Graffignano. Perché qui? “Perché questo posto ha un’accessibilità ottima per chiunque: c’è la rampa – spiega Benedetta – ed è al centro del paese, i parcheggi sono facili e siamo vicini ad altre attività. È un luogo in cui spero tutti possano sentirti a casa. E poi ci sono anche il dottore e altri enti”.

I canali social arriveranno a breve, intanto i servizi sono tantissimi: si va dalla riabilitazione ortopedica, post traumatologica, a quella post protesica, fino al massaggio classico. Ma ha delle specializzazioni per quanto riguarda la bocca, le problematiche degenerative e la riabilitazione del pavimento pelvico, come ad esempio i problemi post partum, il linfodrenaggio e molto altro ancora.

‘Benedetta fisioterapia’ potrebbe avere una duplice chiave di lettura: non solo infatti riporta il nome della titolare ma può indicare anche il sollievo ritrovato alla fine della terapia. La sua storia? Eccola. “È una cosa nata un po’ per caso: ho fatto il test all’Università Cattolica – racconta – non mi aspettavo però di entrare subito. Mi piaceva ma non sapevo bene come sarebbe stato questo lavoro. L’ho imparato pian piano con gli anni di università, a Villa Immacolata, distaccamento della Cattolica di Roma. Mi sono laureata nel 2015, mi sono appassionata ed è stato subito amore”.

Prima di aprire lo studio ha ovviamente avuto esperienze pregresse sul campo. Qualche indizio su quello che sarebbe stato il suo futuro però c’era già da prima. “Ho avuto sempre una passione per la socializzazione e l’ascolto degli altri. Non solo per la manualità ma anche perché c’è una componente empatica forte. Ci sono tantissime cose da scoprire. Il legame con le persone e il territorio nascono invece con l’attività di famiglia, il panificio Oddo. Fa parte del mio vissuto ed è il motivo per cui ho scelto di aprire a Graffignano e non andare a lavorare per altri”. Benedetta fisioterapia si potrebbe definire un’attività appena sfornata, dunque.

“A Benedetta – commenta Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia – facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questo suo percorso, avendola già conosciuta grazie al panificio siamo sicuri che saprà percorrerlo anche qui nel migliore dei modi. E può essere certa che troverà sempre la Cna al suo fianco”.

A proposito, perché l’ha scelta? “Ho deciso di aderire perché sono sicura che grazie a questa associazione potrò crescere a livello professionale: mi consentirà di conoscere sia nuove metodiche – conclude – che nuove opportunità per migliorare il mio lavoro”.