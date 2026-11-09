Il Vescovo Mons. Orazio Francesco Piazza presenta il progetto “Campanili in rete” e il nuovo percorso di riorganizzazione pastorale della Diocesi. Al centro comunione, corresponsabilità e partecipazione dei laici

NewTuscia – VITERBO – Oltre 300 partecipanti, provenienti da tutto il territorio diocesano, tra sacerdoti, religiosi, religiose, fedeli laici e rappresentanti dell’associazionismo cattolico, hanno preso parte all’Assemblea Diocesana presieduta dal Vescovo di Viterbo, Mons. Orazio Francesco Piazza.

L’appuntamento ha rappresentato un momento significativo di confronto e riflessione sul futuro della Chiesa viterbese, con particolare attenzione al progetto pastorale “Campanili in rete” e alla revisione dell’organizzazione territoriale della Diocesi, nella prospettiva di una maggiore comunione, collaborazione e corresponsabilità tra le diverse realtà ecclesiali.

Come sottolineato dal Vescovo, si tratta di un «cammino di coesione e corresponsabilità per un approccio nuovo alla realtà ecclesiale e ai suoi bisogni».

Nel corso dell’incontro, Mons. Piazza, coadiuvato dai Vicari foranei, ha illustrato il quadro della riorganizzazione della Diocesi e delle parrocchie, alla luce anche della progressiva diminuzione della presenza sacerdotale sul territorio. Una situazione che richiede nuove modalità di collaborazione pastorale e una più stretta sinergia tra le comunità.

In linea con gli orientamenti della Chiesa italiana, il Vescovo ha presentato due importanti prospettive del nuovo assetto pastorale diocesano: le Unità parrocchiali e le Comunità pastorali.

Le prime prevedono una o più parrocchie affidate alla cura pastorale dello stesso parroco, con l’obiettivo di rispondere anche a situazioni di emergenza pastorale, garantendo la presenza e i servizi ecclesiali a tutte le comunità, comprese quelle più piccole.

Le Comunità pastorali, invece, rappresentano una prospettiva più ampia e orientata al futuro: più parrocchie territorialmente vicine chiamate a intraprendere un cammino condiviso di programmazione, collaborazione e azione pastorale, nel segno della comunione, della coesione e della responsabilità reciproca.

Non si tratta, dunque, soltanto di una riorganizzazione delle strutture, ma di un nuovo modo di vivere la Chiesa, superando una visione isolata delle singole parrocchie e valorizzando le risorse umane, spirituali e pastorali presenti sul territorio.

Particolare attenzione è stata rivolta al ruolo dei fedeli laici, chiamati ad assumere con maggiore responsabilità e impegno la missione evangelizzatrice della Chiesa, affiancando e sostenendo l’opera dei sacerdoti nella vita delle comunità parrocchiali.

Un momento particolarmente significativo dell’Assemblea è stato quello dei gruppi di studio e di confronto, che hanno coinvolto le cinque Foranie della Diocesi. Sacerdoti e fedeli laici hanno avuto l’opportunità di confrontarsi insieme, in un clima sereno e costruttivo, sulle prospettive del nuovo cammino pastorale, condividendo riflessioni, esperienze e proposte.

L’Assemblea ha così ribadito la volontà di costruire una Chiesa diocesana sempre più unita, partecipativa e missionaria, capace di affrontare le sfide del presente e di guardare con fiducia al futuro.

Il progetto “Campanili in rete” si propone pertanto non soltanto come risposta alle necessità organizzative, ma soprattutto come occasione di rinnovamento ecclesiale, nella consapevolezza che il futuro delle comunità cristiane passa attraverso la capacità di camminare insieme, condividere responsabilità e annunciare il Vangelo con rinnovato slancio missionario.