Dal 15 novembre al 14 febbraio tra il Piccolo Teatro Cavour e il Teatro San Francesco

NewTuscia – BOLSENA – Prende il via domenica 15 novembre BolsenArte Winter 2026/2027, il festival promosso dal Comune di Bolsena con la direzione artistica del maestro Francesco Traversi: dieci spettacoli a ingresso gratuito tra il Piccolo Teatro Cavour e il Teatro San Francesco. Il filo conduttore della nuova edizione è la convinzione che la musica sappia risvegliare umanità, libertà e desiderio di pace, in un presente segnato da guerre e tensioni internazionali. Dalla musica da camera al gospel, dal teatro al musical fino al concerto di Natale, il programma fa dell’arte uno spazio di dialogo e invita ad ascoltare non solo la musica, ma anche gli altri.

L’inaugurazione è il 15 novembre alle 18 al Piccolo Teatro Cavour: l’In Fabula Trio, formato da Eleonora Zamboni al violino, Pierpaolo Romani ai clarinetti e alle percussioni e Fabio Pratesi al pianoforte, porta in scena “Histoire du soldat” di Stravinskij in una nuova versione a cura di Romani, con Chiara Foletto voce recitante. Il 22 novembre, alle 18, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Lago di Bolsena, il Teatro Studio Grosseto presenta “Se dico donna” con Enrica Pistolesi e Daniela Marretti, per la regia della stessa Marretti: monologhi, poesia e letture sceniche, da Simone de Beauvoir a Franca Rame, affrontano con ironia gli stereotipi di genere. Il 29 novembre, alle 18, tocca al Duo Orsini, composto dai musicisti statunitensi Zeneba Bowers al violino e Matt Walker al violoncello, che alterna pagine barocche di Alessandro Stradella, Nicola Matteis e Giovanni Antonio Pandolfi Mealli a composizioni contemporanee. Il 6 dicembre, alle 18, il Duo Youkali, con Roberto Frati al sax baritono e Luciano Garosi al pianoforte, propone il concerto “Musica alla carta – Da Bach a Bacharach”, in cui il pubblico potrà scegliere i brani da far suonare ai musicisti.

L’ultimo mese dell’anno prosegue con due eventi speciali: il 12 dicembre, alle 21.30, il concerto gospel di David Gulley & The Cleveland Chorale, a ingresso gratuito con offerta libera a favore della ricerca sulla SLA, in collaborazione con l’associazione culturale Tuscia Jazz for SLA; il 20 dicembre, alle 18, i Saxes Machine di Bruno Biriaco, con alcuni musicisti del programma della RAI “Ballando con le Stelle”, propongono “A Christmas Concert”, rileggendo in chiave jazz i classici natalizi, da “White Christmas” a “Silent Night”. Il 2027 si apre il 10 gennaio, alle 18, con “The Magic of Musicals”: l’Orchestra Europa Musica diretta da Francesco Traversi attraversa le pagine di George Gershwin e Leonard Bernstein e i musical “Hair”, “Il Fantasma dell’Opera”, “Jesus Christ Superstar” e “Grease” e presenta un’anteprima del musical “Arakne – La tela del destino”, Premio Creatività SIAE 2026. Il 24 gennaio, alle 18, si esibisce il Quartetto Klimt, tra le formazioni cameristiche italiane più apprezzate, formata da Matteo Fossi al pianoforte, Duccio Ceccanti al violino, Margherita Di Giovanni alla viola e Jacopo Di Tonno al violoncello, con un programma che spazia da Gustav Mahler ad Alfred Schnittke, da Alexandre Tansman a Danny Elfman.

Il 7 febbraio, alle 18, “Beethoven, il rivoluzionario”, di e con Mauro Monni, una produzione originale commissionata dal Festival BolsenArte per il bicentenario della morte del compositore, intreccia parola e musica per raccontare un Ludwig van Beethoven simbolo di libertà. Il cartellone si conclude il 14 febbraio, alle 18, con il Mademi Clarinet Quartet, formazione interamente femminile che accompagna il pubblico in un viaggio musicale dai madrigali rinascimentali alle composizioni contemporanee, per un suggestivo dialogo tra musica e immagini. Tutti gli appuntamenti si tengono al Piccolo Teatro Cavour, tranne quelli del 12 e 20 dicembre e del 10 gennaio, ospitati al Teatro San Francesco. Per le informazioni è possibile contattare l’Infopoint Bolsena Turismo allo 0761-799923 o 0761-795412.