NewTuscia – CAMPAGNANO DI ROMA – Il Real Campagnano ottiene il terzo successo consecutivo in campionato vincendo in rimonta per 2-1 sulla Polisportiva De Rossi grazie alle reti del capitano Gianluca Pollace e di Giuseppe Danieli.

Di seguito le interviste post-partita

Simone Massimi (Allenatore):

Vittoria importante quella di quest’oggi. Che sensazioni hai al triplice fischio e che commento dai alla partita?

“È stata una partita difficilissima. Faccio veramente i complimenti alla Polisportiva De Rossi, hanno fatto una partita veramente importante, ci hanno messo in estrema difficoltà. Abbiamo ottenuto una vittoria che ha un peso importantissimo perché è stata difficile da raggiungere fino all’ultimo secondo, abbiamo affrontato una squadra che secondo me farà un ottimo campionato.”

Mister, che voto darebbe alla prestazione dei suoi ragazzi oggi e cosa la rende più orgogliosa della vittoria?

“Non è stata la nostra miglior prestazione. Oggi abbiamo avuto diverse assenze, siamo arrivati ridotti numericamente, qualcuno ha giocato stringendo i denti e quindi l’orgoglio è di aver vinto una partita difficile, che si era messa male. Dopo il gol dello svantaggio siamo rimasti lucidi anche in una partita non eccellente da parte nostra, abbiamo ottenuto una vittoria che ci rende orgogliosi per la difficoltà con cui l’abbiamo ottenuta.”

Terza vittoria consecutiva, questa volta in rimonta contro un avversario che era in un ottimo momento di forma. Che segnale dà questo successo?

“Era importante dare continuità e l’abbiamo fatto con una prestazione gagliarda, era importante vincere per noi e per il nostro percorso, oggi è servito il migliore Real Campagnano per conquistare una vittoria che non era per niente semplice per come si era sviluppata la partita. Quindi il segnale è stato importante per noi, per come lavoriamo, per lavorare bene in settimana, ora dobbiamo recuperare le energie, fare la conta e preparare la sfida di mercoledì in Coppa.”

Gianluca Pollace (Capitano):

Vittoria importante quella di quest’oggi, che commento dai alla partita?

“Sono sicuramente tre punti importantissimi perché non era una partita semplice anche perché siamo andati in svantaggio, poi l’abbiamo ripresa e alla fine abbiamo vinto. Siamo contenti di aver conquistato i tre punti e adesso già pensiamo alla partita di mercoledì in Coppa.

Successo in rimonta con due gol arrivati uno dopo due minuti dopo lo svantaggio e il gol vittoria a pochi minuti dalla fine. È dimostrazione che due delle qualità di questa squadra sono di essere un gruppo forte e unito, è così?

“Già ci era capitato altre volte, siamo un gruppo che nel momento in cui si va in difficoltà invece che abbattersi reagiamo, siamo un gruppo forte di testa e in determinate situazioni questo aiuta a ribaltare quando il risultato è negativo e a portare a casa la vittoria.”