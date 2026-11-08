La scure del patron Piero Camilli non si è fatta attendere: al triplice fischio, dopo una dura conferenza stampa colma di delusione, la società ha ufficializzato l’esonero del mister Imperio Carcione.
La partita si mette subito in salita per i padroni di casa. Al 29′ della prima frazione di gioco è Malvestuto a sbloccare il risultato a favore dei romani, approfittando delle disattenzioni difensive della retroguardia viterbese. Nella ripresa il copione non cambia e al 53′ arriva il raddoppio del Trastevere con Lilli, che gela ulteriormente gli spalti del Rocchi.
La Viterbese prova a scuotersi e al 61′ trova la rete della speranza con Frasson, che dimezza lo svantaggio. Ma l’illusione di una rimonta dura pochissimo: la squadra si allunga e si disunisce, prestando il fianco al Trastevere che chiude definitivamente i conti siglando il gol del definitivo 1-3.
Il post-partita è un vero e proprio scontro frontale. Il patron Piero Camilli ha commentato duramente la prestazione ai microfoni della stampa: “Abbiamo dei problemi, la realtà è sotto gli occhi di tutti. Squadra malmessa in campo, ognuno va dove gli pare. Tecnicamente questa squadra c’è, ma non vedo nulla. Sono profondamente deluso”. Poche ore dopo è arrivato il comunicato di fine ciclo: Carcione viene sollevato dall’incarico. La dirigenza è ora al lavoro per individuare una nuova guida tecnica capace di salvare la stagione e programmare il futuro.
Nel prossimo turno di campionato (12ª giornata), la Viterbese sfiderà in casa l’Afragolese allo stadio “Enrico Rocchi” domenica 15 novembre 2026 alle ore 14:30.
|Posizione
|Squadra
|Punti
|1
|Sarnese
|26
|2
|Trastevere
|18 *
|3
|Monastir
|17
|4
|Viterbese
|17
|5
|Albalonga
|17
|6
|Anzio
|16 *
|7
|Unipomezia
|16
|8
|Aranova
|15