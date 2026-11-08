NewTuscia – VITERBO – La Viterbese crolla in casa contro il Trastevere per 1-3 nell’11° giornata del campionato di serie D girone G. La pesante sconfitta interna maturata allo stadio “Enrico Rocchi” l’8 novembre 2026 ha aperto ufficialmente la crisi e ha portato all’esonero immediato del tecnico Imperio Carcione da parte del presidente Piero Camilli.



È notte fonda in casa Viterbese. Sul prato amico del Rocchi, i leoni gialloblù incassano il secondo KO consecutivo in campionato, il quarto complessivo in undici turni, cedendo per 3-1 al cospetto di un cinico e solido Trastevere. Un verdetto amaro e specchio fedele di una squadra apparsa fragile in difesa e priva di un’identità tattica chiara.

La scure del patron Piero Camilli non si è fatta attendere: al triplice fischio, dopo una dura conferenza stampa colma di delusione, la società ha ufficializzato l’esonero del mister Imperio Carcione.

La cronaca del Match

La partita si mette subito in salita per i padroni di casa. Al 29′ della prima frazione di gioco è Malvestuto a sbloccare il risultato a favore dei romani, approfittando delle disattenzioni difensive della retroguardia viterbese. Nella ripresa il copione non cambia e al 53′ arriva il raddoppio del Trastevere con Lilli, che gela ulteriormente gli spalti del Rocchi.

La Viterbese prova a scuotersi e al 61′ trova la rete della speranza con Frasson, che dimezza lo svantaggio. Ma l’illusione di una rimonta dura pochissimo: la squadra si allunga e si disunisce, prestando il fianco al Trastevere che chiude definitivamente i conti siglando il gol del definitivo 1-3.

Terremoto Societario: esonerato Mister Carcione

Il post-partita è un vero e proprio scontro frontale. Il patron Piero Camilli ha commentato duramente la prestazione ai microfoni della stampa: “Abbiamo dei problemi, la realtà è sotto gli occhi di tutti. Squadra malmessa in campo, ognuno va dove gli pare. Tecnicamente questa squadra c’è, ma non vedo nulla. Sono profondamente deluso” . Poche ore dopo è arrivato il comunicato di fine ciclo: Carcione viene sollevato dall’incarico. La dirigenza è ora al lavoro per individuare una nuova guida tecnica capace di salvare la stagione e programmare il futuro.

Con un solo punto conquistato nelle ultime tre giornate, la Viterbese precipita al quinto posto con 17 punti, scivolando a -9 dalla capolista Sarnese (26 punti). Al contrario, il Trastevere vola in seconda piazza a quota 18 con una gara ancora da recuperare, confermandosi una delle corazzate del girone.