NewTuscia – TERNI – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio, disposti in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per garantire la vivibilità delle aree maggiormente interessate dalla movida cittadina e contrastare fenomeni di illegalità e degrado urbano.

Nella serata di ieri, sabato 7 novembre, la Polizia di Stato ha coordinato un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio, che ha visto impegnate pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

L’attività ha interessato le principali piazze e vie del centro cittadino, con particolare attenzione alle aree tradizionalmente frequentate dai giovani e maggiormente interessate dalla movida.

I controlli si sono concentrati, in particolare, nelle zone di Piazza dell’Olmo, Piazza Europa, Piazza della Repubblica, La Passeggiata, Largo Giannelli, Parco Ciaurro, Porta Sant’Angelo e nelle altre vie del centro storico, attraverso servizi di vigilanza appiedata, dinamica e posti di controllo.

Complessivamente sono state identificate 64 persone, di cui 9 con precedenti risultanti dalle banche dati di polizia, controllati 11 veicoli ed effettuati 3 posti di controllo. Sono stati inoltre sottoposti a verifica 3 esercizi pubblici.

Nel corso del servizio, gli operatori sono intervenuti anche in alcune situazioni che hanno richiesto particolare attenzione.

In un primo episodio, la Polizia Locale ha accompagnato presso gli uffici della Questura un uomo in evidente stato di alterazione alcolica, che aveva inizialmente rifiutato di fornire le proprie generalità, assumendo un atteggiamento oppositivo nei confronti degli agenti. L’uomo è stato successivamente sanzionato per ubriachezza identificato.

In un’altra circostanza, una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta in ausilio a un equipaggio della Volante impegnato nella gestione di una lite familiare. La situazione, che vedeva coinvolto un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, è stata riportata alla calma, evitando ulteriori conseguenze.

Nel corso della notte, la Polizia Locale è inoltre intervenuta in Largo Manni a seguito di una segnalazione relativa alla diffusione di musica ad alto volume, ripristinando le condizioni di tranquillità.