NewTuscia – VITERBO – Una serata magica all’insegna della grande opera italiana ha ridato lustro e centralità culturale alla Tuscia. Sabato, il sipario del Teatro dell’Unione si è alzato su una produzione straordinariamente vibrante de “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, regalando al pubblico oltre tre ore di puro intrattenimento e strappando applausi scroscianti a scena aperta.

La sapiente regia di Renato Bonajuto ha saputo infondere allo spettacolo un ritmo frizzante e dinamico, esaltando la comicità degli equivoci e la freschezza della drammaturgia rossiniana senza mai cadere nella banalità. A dare vita alle scene, un cast di altissimo livello qualitativo: Figaro con l’istrionico baritono Ghoho Lee che ha vestito i panni del factotum di Siviglia con innata presenza scenica e precisione vocale; Rosina con il mezzosoprano Romina Cicoli, che ha incantato per agilità e temperamento lirico; Conte d’Almaviva, con Davide Zaccherini che ha interpretato le complesse arie amorose con eleganza e squillo cristallino; Don Bartolo e Don Basilio: eccellenti le prove attoriali e vocali di Francesco Palmieri e Davide Sodini, capaci di strappare continue risate alla platea

Un’iniziativa applaudita calorosamente dalle istituzioni locali, a partire dalla sindaca Chiara Frontini e dall’assessore alla Cultura Alfonso Antoniozzi, che ha ricordato con emozione come fu proprio il capolavoro rossiniano visto all’Unione a farlo innamorare dell’opera da ragazzino.

Il progetto, nato sotto l’egida di Maria Chiara Camponeschi (Camponeschi Music & Arts Productions), ha rappresentato una vera e propria scommessa vinta per il territorio. L’evento è stato sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Lazio, dal Comune di Viterbo, Viterbo Tuscia 2033 e da Atcl Lazio. Ha dato il suo patrocinio anche il Rotary Club di Viterbo , rappresentato in sala dal presidente David Trotti.

A sostenere l’eccellente performance del cast e del Coro Ludi Sonores (diretto dal Maestro Andrea Rossi), è stata la maestria della Viterbium Orchestra , guidata con mano ferma e brio dal Direttore d’orchestra Federico Amendola . La partitura è fluita con incredibile dinamismo, restituendo intatto il celebre “crescendo rossiniano” e trascinando gli spettatori in un vortice di note familiari ed emozionanti.

Alfonso Antoniozzi (Assessore alla Cultura del Comune di Viterbo): “Questa serata tocca corde molto intime per me. Fu proprio assistendo a un ‘Barbiere di Siviglia’ al Teatro dell’Unione, quando ero solo un ragazzino, che mi innamorai perdutamente dell’opera lirica. È una gioia immensa vedere questa stessa opera riempire la platea oggi. Riportare la grande lirica a Viterbo non è solo un’operazione culturale, ma un dovere morale verso la nostra comunità e verso i giovani che, come capitò a me, possono scoprire qui la passione di una vita.”

La straordinaria risposta del pubblico viterbese, che ha risposto con un’affluenza massiccia e minuti interminabili di applausi finali, conferma la fame di grande lirica della città, consolidando il Teatro dell’Unione come cuore pulsante della rinascita artistica della Tuscia.



Chiara Frontini (Sindaca di Viterbo): “Il Teatro dell’Unione deve essere il cuore pulsante della cultura della Tuscia, e una risposta di pubblico così massiccia dimostra che la nostra città ha una profonda fame di grande opera. Ringrazio la produzione e il Rotary Club per aver creduto in questo progetto, che dimostra come le sinergie tra istituzioni, associazioni e privati possano generare eventi di altissimo livello artistico in grado di valorizzare il nostro territorio.”

La visione artistica e produttiva

Maria Chiara Camponeschi (Camponeschi Music & Arts Productions): “Mettere in scena un’opera complessa come ‘Il Barbiere di Siviglia’ richiede uno sforzo produttivo enorme, ma la risposta di Viterbo ha ripagato ogni singolo sacrificio. Il nostro obiettivo era unire la freschezza di giovani talenti all’esperienza di grandi professionisti, creando uno spettacolo accessibile, frizzante e godibile per tutti. Vedere il teatro gremito e sentire gli applausi a scena aperta è la conferma che la lirica è più viva che mai.”

Renato Bonajuto (Regista): “Lavorare su Rossini è sempre una sfida di ritmo e precisione geometrica. Con questo cast fantastico abbiamo voluto esaltare la comicità pura, l’equivoco brillante, senza però snaturare la tradizione. Il palcoscenico dell’Unione ha una magia straordinaria che ha aiutato i cantanti a entrare in perfetta sintonia con il pubblico, creando quel cortocircuito di energia essenziale per la riuscita del Barbiere.”

David Trotti (Presidente del Rotary Club di Viterbo): “Il Rotary Club è da sempre vicino alle eccellenze e allo sviluppo culturale del territorio. Sostenere questa produzione lirica significa investire nella bellezza e nella coesione sociale della nostra comunità. Il successo di questa serata dimostra che Viterbo risponde con entusiasmo quando le viene offerta la grande qualità.”