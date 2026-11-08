NewTuscia – SORA – Solidarietà, prevenzione e una straordinaria partecipazione di cittadini a Sora, nella cornice di Piazza Santa Restituta, per la tradizionale iniziativa “I Cioccolatini della Ricerca” promossa dall’AIRC (Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro). I banchetti e i volontari sono presenti in piazza fin da ieri, sabato 7 novembre, e la mobilitazione prosegue con grande successo anche nella giornata di oggi, domenica 8 novembre, confermando il forte legame del territorio con la causa della ricerca scientifica.

In occasione di questo importante fine settimana, che vede l’AIRC attiva in circa 2.500 piazze italiane, il partito Evoluzione e Libertà ha voluto far sentire la propria vicinanza e il proprio supporto concreto con la presenza sul posto di Gianluca Quadrini, consigliere provinciale di Frosinone e dirigente di ANCI Lazio, e di Marco Serapiglia, responsabile dell’organizzazione regionale del partito e commissario cittadino di Sora.

L’iniziativa, incentrata sulla distribuzione dei famosi cioccolatini a fronte di una donazione di 15 euro, è un’occasione fondamentale per offrire un aiuto concreto. Proprio sul valore delle donazioni hanno voluto spingere con forza i due esponenti politici, invitando l’intera cittadinanza a dare il proprio contributo, poiché ogni singola donazione rappresenta un passo in avanti verso la cura. L’impegno non si ferma alla piazza: per tutto il mese di novembre sarà possibile continuare a donare e trovare i cioccolatini anche presso le filiali del partner istituzionale Banco BPM e online.

Durante la manifestazione, Quadrini e Serapiglia hanno espresso un profondo e sentito ringraziamento pubblico a Sonia Cancelli, instancabile organizzatrice dell’evento e responsabile di zona dell’AIRC, per la dedizione e lo straordinario lavoro di coordinamento sul territorio.

“Essere qui oggi in Piazza Santa Restituta è un dovere morale e civile,” ha dichiarato il consigliere provinciale Gianluca Quadrini. “La ricerca scientifica rappresenta l’arma più potente che abbiamo per sconfiggere il cancro e donare speranza a tantissimi pazienti e alle loro famiglie. Iniziative storiche come ‘I Cioccolatini della Ricerca’ dimostrano quanto il nostro territorio sia unito e generoso, ma dobbiamo fare ancora di più: invito tutti i cittadini a fare una donazione, a venire in piazza o nelle filiali partner, perché anche un piccolo gesto può fare la differenza nel finanziare il lavoro dei nostri scienziati. Un ringraziamento speciale e di vero cuore va a Sonia Cancelli e a tutti i volontari dell’AIRC. Come rappresentanti delle istituzioni, continueremo a sostenere e a spingere con ogni mezzo a favore di queste battaglie di civiltà e salute pubblica.”

Alle parole di Quadrini si sono aggiunte quelle del commissario locale e responsabile regionale dell’organizzazione, Marco Serapiglia: “La straordinaria risposta e la generosità dei cittadini di Sora, che hanno riempito la piazza in questa importante giornata, testimoniano una comunità dal cuore d’oro. Come partito ed esponenti del territorio, crediamo che la politica debba stare in mezzo alla gente, supportando concretamente chi dona il proprio tempo per una causa così nobile. Tuttavia, la sfida contro il cancro si vince solo con continuità: per questo rivolgiamo un appello accorato a tutta la cittadinanza affinché sostenga la ricerca con le donazioni. Comprare questi cioccolatini significa finanziare direttamente la vita e il futuro. Il nostro impegno a Sora e a livello regionale sarà sempre quello di valorizzare, spingere e sostenere queste reti di solidarietà, che rappresentano il vero valore aggiunto delle nostre comunità locali”.

L’evento ha registrato, anche in questa seconda giornata, un bilancio estremamente positivo, confermando la forte sensibilità della comunità di Sora verso le campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi promosse dall’AIRC.