NewTuscia – VITERBO – E’ da guinnes dei primati registrare una sconfitta in una partita di rugby per colpa di due pali e di una parata, succede normalmente nel calcio, ma nel rugby è un evento talmente raro da essere non solo sottolineato ma da rimanere nella memoria.

I Lions hanno perso 29 a 22 contro il San Benedetto, quattro mete per i marchigiani che conquistano anche il punto di bonus offensivo, tre mete per i viterbesi che devono accontentarsi del punto di bonus difensivo.

Il risultato sarebbe stato ribaltato se due calci di Fabbri non di fossero fermati contro i pali e se una trasformazione di Lunedini non fosse stata “parata” dalla salita dei difensori avversari.

Il San Benedetto si è rivelata la squadra quadrata che si aspettava, non ha punti deboli, e per esplicita dichiarazione del loro tallonatore Russo, premiato come man of the match, il loro obiettivo è la promozione. D’altra parte una società che investe diverse centinaia di migliaia di euro, che ha a libro paga allenatore e giocatori stranieri, ha l’obbligo di arrivare al traguardo piu’ alto.

I Lions , sono una squadra a kilometro zero ed oggi hanno messo alle strette gli avversari. Partenza con l’acceleratore al massimo, 14 a 0 dopo 5 minuti, grazie alle mete di Biagetti e di Duri, poi i marchigiani hanno sfruttato le loro caratteristiche sia fisiche che tecniche, hanno sempre trovato l’avanzamento quando in possesso di palla, ed hanno anche segnato due mete con la forza della loro mischia che con due maul avanzanti è arrivata altrettanto volte in meta.

I Lions hanno comunque sempre difeso con molta pressione e molta efficacia. Negli ultimi minuti prima una meta di Milani assistito la capitan Lanzi, poi un calcio di punizione messo tra i pali dallo stesso Milani , hanno ridotto la distanza e permesso di uscire con un punto , che fa classifica ed anche morale per come è arrivato e rabbia per quello che poteva essere con un pizzico di fortuna in più.

Domenica trasferta a Perugia; gli umbri hanno tre punti in classifica, frutto del pareggio di domenica scorso contro la US Roma, sarà, quindi, un occasione da sfruttare per fare punti pesanti.

Rugby Lions Alto Lazio -ASD Rugby San Benedetto 22-29 ( Punti in classifica 1-5 )

Rugby Lions Alto Lazio : Cuomo, Castellucci ( dal 53’ Marini ) , Fabbri, Biagetti ( dal 53’ Lunedini ) Garbuglia, Crinò, Milani, Lanzi G. ( dal 60’ Di Filippo ) Lanzi A. , Malagigi ( dal 53’ Spada ),Crascimbeni ( dal 51’ Manuelli ) , Santucci ( dal 51’ Longo ), Raschi An.( dal 55’ Raschi Al.), Duri ( dal 55’ Battaglini ), Tramontano.

ASD Rugby San Benedetto: Vaccari, Montanari, D’agostino, Sabalarua,Vanich, Pelozzi,Robazza ( dal 48’ Alesiani ), Mengoni ( dal 59’ Scipioni), Bordigoni,Ygel ( dal 68’ Alemanno ), Valentini ( dal 41’ Del Prete ), Paoloni, Pignotti ( dal 52’ Dimarcantonio ), Russo,( dal 61’ Tallè), Falsetta ( dal 52’ Mandolizzi )

Marcatori : 2’ meta Biagetti, tras. Fabbri, 5’ meta Duri, tras. Fabbri, 8’ meta Bordigoni nt,24’ meta Mabalarua tras.Pelozzi,29’ c.p. Pelozzi, 40’ meta Bordigoni tras. Pelozzi, 58’ meta Montanari, trasf. Pelozzi, 77, meta Milani nt, 80’ cp Milani

62’ giallo Ygel, 75’ giallo Scipioni

Arbitro Edoardo Vallerga, assistenti Ciocci e Pasquale