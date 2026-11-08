NewTuscia – ROMA – “Un video durissimo sta circolando sui social ( https://www.instagram.com/reel/Dfb_69RtCUk/?rpxt=MThjemZpaTZ2bHZ3Zg== e documenterebbe quanto accaduto al liceo Nomentano di Roma, dove viene denunciata un’aggressione di matrice fascista contro gli studenti che occupano la scuola. Immagini inquietanti, sulle quali occorre fare immediatamente chiarezza. Se i fatti saranno confermati, non chiamatela ragazzata e non parlateci di opposti estremismi: siamo davanti ai vecchi metodi dello squadrismo fascista.

A oltre ottant’anni dalla Liberazione c’è ancora chi pensa di poter mettere a tacere le idee con la violenza. Cambiano le generazioni, ma certi fascisti sembrano non aver imparato nulla dalla storia”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, segretario della Federazione di Roma, Castelli e Litoranea del Partito della Rifondazione Comunista e membro della Direzione nazionale.

“Ma dietro chi aggredisce ci sono anche i cattivi maestri: quelli che continuano a coltivare il ricordo del fascismo, a esaltare quella stagione in cui prevaleva la sopraffazione e a spacciare la prepotenza per coraggio. Sono i nostalgici di una stagione vergognosa della nostra storia, incapaci di confrontarsi con le idee altrui senza ricorrere all’intimidazione.

Una scuola occupata può essere criticata, contestata, discussa. Non può diventare un bersaglio per chi pretende di sostituire il confronto con la forza. Questa è la differenza tra democrazia e fascismo, e chi finge di non comprenderla dovrebbe tornare sui banchi di scuola.

Chiediamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto, che siano individuati gli eventuali responsabili e garantita la sicurezza degli studenti.

Alle ragazze e ai ragazzi del Nomentano esprimiamo tutta la nostra solidarietà.

A chi sogna il ritorno dello squadrismo ricordiamo una cosa: il fascismo è già stato sconfitto dalla storia. E non saranno quattro nostalgici che giocano a fare le camicie nere a riscriverla a colpi di intimidazioni.