NewTuscia – ROMA – “Terrore ingiustificabile e inaccettabile in Polonia. Al momento della sparatoria, in piazza a Cracovia c’erano anche 34 studenti e 3 accompagnatori del liceo Foscolo di Albano Laziale, lo stesso liceo classico che ho frequentato e che ha preparato e ha visto crescere i miei figli.

Quanto è accaduto è agghiacciante. Esprimo il mio profondo dolore e rivolgo le mie più sentite condoglianze alla Polonia, per questo vile atto di violenza. Continueremo a difendere sempre la nostra sicurezza e la nostra libertà contro ogni forma di terrore”.

Così il senatore di FDI, Marco Silvestroni.