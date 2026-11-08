NewTuscia – ROMA – Più treni, più frequenti. Da domani, lunedì 9 novembre, parte il nuovo orario di Metromare, cadenzato a 15 minuti per tutto il servizio, dal lunedì al sabato. Nella fascia pendolare del mattino, grazie ai tre treni “spazzola” in partenza da Acilia alle 6.10, alle 7.10 e alle 8.10, la frequenza scende a 10,8 minuti, con otto treni in linea contemporaneamente. La domenica la frequenza resterà di un treno ogni 20 minuti.

Il nuovo orario segna una svolta. Metromare, è tornata negli ultimi due anni a essere una linea efficiente e restituisce ai cittadini un servizio finalmente degno di questo nome. Il dato più netto è il quasi azzeramento dei treni soppressi per cause imputabili a Cotral: 18 nei primi otto mesi del 2026 contro 389 dello stesso periodo del 2025 (-95%), e nessuno da luglio a settembre. Sul totale delle soppressioni il calo è del 68% (241 contro 763), e quelle non imputabili a Cotral sono dovute a eventi accidentali o a problemi all’infrastruttura, dove sono in corso lavori di riammodernamento, come il rifacimento completo della linea aerea che era atteso da anni.

“Il rilancio della Metromare era uno degli obiettivi della Giunta Rocca e in questi 4 anni abbiamo lavorato per riammodernare una ferrovia che abbiamo trovato in condizioni di degrado e abbandono sconcertante. Abbiamo da subito avviato i lavori, seguiti da Astral, sull’infrastruttura, per la sostituzione dei binari e il rinnovamento della linea aerea che è ancora in corso. Abbiamo rinnovato le stazioni e avviato quelle nuove come Acilia Sud, ferma da decenni. Sui treni, grazie al prezioso lavoro di Cotral, che ringrazio per l’impegno incessante profuso, è stato avviato un piano di manutenzioni e revisioni dei treni mai fatto nella storia di questa ferrovia. Grazie al lavoro di squadra, oggi la Metromare compie un passo in avanti importante che consentirà ai pendolari di Ostia di sentirsi sempre più vicini alla Capitale. Siamo consapevoli che il lavoro che ci aspetta è ancora molto ma è intenzione della Giunta regionale mantenere alta l’attenzione per rendere la Metromare, così come la Roma-Viterbo, due ferrovie sempre più efficienti e all’altezza delle aspettative dei nostri cittadini”, dichiara l’assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

“Questo risultato non era scontato. Quando abbiamo iniziato, Metromare era una linea con pochi treni disponibili, guasti frequenti e un servizio che faticava a rispettare il programma. Portare oggi 12 treni in linea, tutti revisionati, e arrivare a un treno ogni 15 minuti è un traguardo che solo pochi anni fa sembrava fuori portata. È il frutto di un lavoro eccezionale, fatto di competenza, sacrificio e senso di appartenenza. Lo devo alle donne e agli uomini di Cotral: ai macchinisti, ai capotreno, ai tecnici delle officine che hanno lavorato anche di notte, ai dirigenti che hanno reso possibile ogni passaggio e alle organizzazioni sindacali che hanno supportato questo percorso. Hanno dimostrato che, quando una squadra è unita e ha un obiettivo chiaro, i risultati arrivano. Un ringraziamento va anche alla Regione Lazio, che ha creduto in questo percorso e lo ha accompagnato con una collaborazione costante, concreta. Per i cittadini significa un servizio finalmente affidabile. Per noi è un punto di partenza: continueremo a lavorare per mantenerlo e migliorarlo”, dichiara il presidente di Cotral, Manolo Cipolla.

“L’incremento della frequenza delle corse sulla ferrovia Metromare (Roma-Lido) è il risultato diretto del completamento della prima fase di interventi strutturali che Astral Spa ha realizzato per massimizzare la capacità e la disponibilità della rete. Grazie a questo primo step di efficientamento, passeggeri e pendolari beneficeranno fin da subito di una riduzione dei tempi di attesa nelle stazioni.

Il potenziamento della rete non si ferma. Astral, infatti, sta già pianificando il successivo salto di qualità attraverso una serie di upgrade tecnologici, tra cui l’ammodernamento degli impianti di segnalamento, che consentirà di incrementare ulteriormente la regolarità del servizio, la capacità della linea e la sicurezza dell’esercizio ferroviario”, dichiara Giuseppe Simeone, Amministratore Unico di Astral Spa.

Il risultato nasce da un lavoro che ha rimesso al centro i treni, le persone e la qualità del servizio offerto a chi ogni giorno sceglie di viaggiare su questa linea. Il potenziamento è il punto d’arrivo di un lavoro di recupero del parco treni. Oggi Metromare dispone di 12 treni utilizzabili, tutti revisionati, contro i 6 treni CAF di giugno 2024 e i 5 del 2022, e può contare su nuovo personale: 15 capotreno e 7 macchinisti. Solo dal 2024, con il recupero dei treni, si è raggiunta un’affidabilità del servizio.

Nel 2022, con 5 treni e appena 3 in linea, la frequenza programmata era di 22 minuti ma quella reale arrivava a oltre 30 minuti, con frequenti guasti dei convogli che paralizzavano il servizio. A giugno 2024 i treni erano 6, con 4 in linea: la frequenza programmata era di 20 minuti, quella effettiva di 22,5. Oggi i 12 treni disponibili permettono di programmare una corsa ogni 15 minuti. Alla base di questa svolta c’è anche l’ottimizzazione dei processi di manutenzione. Con la gestione diretta di Cotral e lavorazioni h24, anche di notte, l’efficienza del servizio è cresciuta, come dimostra la manutenzione straordinaria sui condizionatori dei treni. Un altro convoglio MA300 è inoltre in procinto di andare in revisione generale.

Sul fronte della manutenzione dei treni, la gara per i convogli MA300 è stata aggiudicata a CAF, mentre per i convogli MA200 la gara è in corso. Con queste attività strategiche, fino a oggi affidate ad ATAC e ASTRAL, Cotral diventa autonoma, rafforzando la propria capacità aziendale.