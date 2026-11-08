NewTuscia – ROMA – Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha partecipato alla Giornata della Salute, ospitata a Roma presso il centro sportivo Le Cupole del professor Maurizio Perazzolo. L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di informazione e confronto su temi che riguardano da vicino il benessere delle persone: prevenzione, check-up, longevità e qualità della vita, con un’attenzione particolare al contrasto dell’obesità e alla prevenzione delle patologie cardiache.

La manifestazione rientra nell’ambito di “Un Consiglio in Salute”, il progetto volto a promuovere la cultura della prevenzione e a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di prendersi cura del proprio benessere. Nel corso della giornata è stato inoltre conferito un riconoscimento alla ASL Roma 3, per l’impegno e le attività svolte a tutela della salute della comunità.

«La prevenzione è uno strumento essenziale per tutelare la salute e migliorare la qualità della vita. Informarsi, effettuare controlli periodici e adottare abitudini sane sono passi importanti per prendersi cura di sé e affrontare con maggiore consapevolezza i fattori di rischio», ha dichiarato Aurigemma.

«È importante parlare di obesità e prevenzione cardiaca, promuovendo occasioni di sensibilizzazione e incoraggiando i cittadini a rivolgersi ai professionisti della salute per ricevere indicazioni adeguate. La longevità, infatti, non riguarda soltanto il numero degli anni vissuti, ma anche la possibilità di vivere meglio, in condizioni di benessere» – aggiunge.

Aurigemma ha quindi ringraziato il professor Maurizio Perazzolo e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, rivolgendo un riconoscimento alla ASL Roma 3 per il lavoro svolto al servizio del territorio: «Con “Un Consiglio in Salute” vogliamo sostenere e valorizzare iniziative che avvicinino le istituzioni ai cittadini e mettano al centro la prevenzione, la salute e la qualità della vita».