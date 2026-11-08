NewTuscia – FROSINONE – Un prestigioso riconoscimento accende i riflettori sull’eccellenza enologica della Ciociaria e dell’intero Lazio: il vino “Lettera 2024 – Cesanese del Piglio DOCG” dell’azienda agricola Donna Vittori ha conquistato i 5 Grappoli Bibenda 2027, la massima valutazione conferita da una delle guide più autorevoli e rinomate del panorama vitivinicolo italiano.

A rivolgere un sentito ed entusiastico plauso all’azienda per questo straordinario traguardo è Gianluca Quadrini, Vice Segretario Nazionale Vicario di Evoluzione e Libertà, Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente Regionale di ANCI Lazio con delega ai rapporti con UPI, UNCEM e sistema delle autonomie.

«Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni a tutta la squadra dell’azienda agricola Donna Vittori per un successo così rilevante», dichiara Gianluca Quadrini. «I 5 Grappoli della guida Bibenda rappresentano un premio all’eccellenza assoluta. Questo risultato attesta non soltanto l’indiscussa qualità organolettica e il valore del Lettera 2024, ma premia la dedizione, il lavoro certosino, la passione autentica e il profondo rispetto per il territorio che caratterizzano l’impegno quotidiano delle imprenditrici di Donna Vittori».

Quadrini prosegue rimarcando la centralità delle produzioni locali nelle strategie di sviluppo regionale: «Il Cesanese del Piglio DOCG è da sempre un fondamentale ambasciatore della nostra identità ciociara nel mondo. Come ANCI Lazio siamo da tempo in prima linea per sostenere, tutelare e promuovere le eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche dei nostri comuni. I prodotti della terra non sono semplici risorse commerciali, ma veri e propri custodi della storia, della cultura e delle tradizioni dei nostri borghi».

«Traguardi nazionali di questa portata», conclude l’esponente politico e amministrativo, «dimostrano concretamente come la capacità d’impresa, unita alla sostenibilità e al legame viscerale con la propria terra, sia il motore trainante per lo sviluppo economico, turistico e promozionale di tutta la provincia di Frosinone e del Lazio. Un applauso sincero a Donna Vittori per aver dato ulteriore prestigio e lustro a tutto il nostro territorio».