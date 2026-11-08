NewTuscia – VITERBO – “Il ruolo dei medici è e resta fondamentale di fronte alle sfide che ci portano dal glocal regionale all’Europa, ma occorrono maggiori risorse soprattutto nelle province”. A dirlo è Gloria Folliero, segretaria regionale Cisl Medici, a margine del Glocal forum che si è svolto a Viterbo, promosso dalla Cisl Lazio e presieduto dal segretario regionale, Enrico Coppotelli. Presenti, fra gli altri, il vice presidente del consiglio Antonio Tajani, la vice presidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, numerose altre autorità. Un importante parterre, segno del ruolo che viene riconosciuto alla Cisl. Un evento certamente riuscito, quello dell’Usr Lazio, che dimostra l’importanza di essere “interconessi” anche dal punto di vista sindacale. Così, quello che poteva apparire un tema semplicemente economico, riguarda in realtà anche la vita di tutti i giorni di medici e pazienti. Più volte si è parlato, infatti, di centralità della persona.

“Un tema che come medici conosciamo bene – racconta Folliero – perché è il pilastro della nostra etica, ma è ciò che ogni giorno e tra mille difficoltà cerchiamo di garantire”. Il caso della provincia di Viterbo è emblematico: la segretaria provinciale Elisa Durantini ha riferito purtroppo del calo demografico, dell‘invecchiamento della popolazione, dello spopolamento dei piccoli centri e della diﬃcile tenuta dei servizi essenziali. “Realtà che conosciamo bene – dice ancora la segretaria regionale Cisl Medici – penso alla diﬃcoltà per carenza di organico a coprire perfino i servizi di emergenza del 118 in aree lungo la costa, come Tarquinia e Montalto ad esempio. Difficoltà alle quali, al solito, è il senso del dovere e il sacrificio di chi lavora a rispondere, facendo in modo che non accada l’irreparabile”.

La giornata di confronto ha offerto ulteriori spunti, legati al fatto “che siamo tutti interconessi, noi medici del Lazio con il tessuto sociale e le filiere lavorative del territorio. Penso – aggiunge– agli incontri con la Regione Lazio, dove noi rappresentanze sindacali continuamo a porre il problema insoluto dei concorsi per medici che in provincia vengono disertati anche da giovani, probabilmente perché già altri settori ed ambiti lavorativi sono andati in soﬀerenza ed hanno bisogno di essere sostenuti”.

Nel suo intervento conclusivo la segretaria nazionale Cisl Daniela Fumarola ha ribadito l’importanza del Servizio sanitario nazionale e del diritto alle cure, sancito dalla Costituzione. “Ero in sala – conclude Gloria Folliero – insieme a tanti colleghi medici ed al segretario provinciale di Viterbo Claudio Matteini. Faccio mie le parole di Enrico Coppotelli: “Rispetto per tutti, paura di nessuno, di sederci al tavolo con le nostre proposte”. Il prossimo appuntamento di Glocal sarà a Latina, nel 2027, ma l’impegno della Cisl medici Lazio continua quotidianamente, dalle corsie degli ospedali agli incontri in Regione, dai servizi territoriali al supporto ai colleghi.

Al link il video-riassunto della giornata https://www.facebook.com/reel/4684897785080110