NewTuscia – ROMA – “In occasione della Giornata nazionale dell’Agricoltura un ringraziamento va a tutte le donne e gli uomini che, con il proprio lavoro e spirito d’impresa contribuiscono a rendere questo settore un pilastro della nostra economia .

L’agricoltura rappresenta un cardine delle nostre produzioni di eccellenza, ma nel contempo è fondamentale anche per la tutela del paesaggio, la cura delle aree interne e la valorizzazione delle nostre comunità. In una fase internazionale segnata da tensioni geopolitiche e crescenti difficoltà nelle catene di approvvigionamento, il comparto agricolo rivela ancora di più la propria centralità strategica.

Garantire la capacità produttiva nazionale significa rafforzare la sicurezza alimentare e l’autonomia del Paese. Sostenere l’agricoltura come il governo di centrodestra sta facendo vuol dire, dunque, investire nel futuro dell’Italia”.

Lo dichiara il deputato di Forza Italia Francesco Battistoni, componente della commissione ambiente della Camera