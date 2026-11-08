NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il parere favorevole della ASL, accompagnato da prescrizioni, non basta a fugare le preoccupazioni dei residenti di Sassacci. Sul progetto del nuovo impianto di stoccaggio dei rifiuti restano interrogativi importanti e i cittadini hanno diritto a conoscere con chiarezza la posizione politica dell’Amministrazione.

È bene precisarlo: un parere favorevole con prescrizioni non equivale, da solo, al via libera definitivo all’impianto. Ma proprio per questo è necessario seguire con attenzione ogni passaggio e capire quali valutazioni e quali iniziative intenda assumere il Comune.

La domanda che poniamo è semplice: il sindaco e l’assessore all’Ambiente intendono esprimere una posizione chiara sul progetto di Sassacci e spiegare quali azioni concrete siano pronti a intraprendere?

Ci auguriamo che, questa volta, a rispondere siano direttamente il sindaco e l’assessore, non il capo di gabinetto né una nuova nota tecnica. Gli uffici hanno il loro ruolo, importante e distinto; le scelte e gli indirizzi politici spettano invece a chi amministra.

A Civita Castellana, intanto, qualcuno comincia a parlare di una «maledizione della monnezza»: ogni volta che Danilo amministra, assessore all’ambiente o Sindaco, la questione torna a bussare alla porta. Una battuta, certo, ma nemmeno troppo considerando i risultati del passato. Ma le preoccupazioni di Sassacci non sono uno scherzo e non possono essere liquidate con formule generiche o affidate al silenzio.

I cittadini meritano risposte comprensibili, trasparenza e una posizione politica riconoscibile. Su un tema così delicato non bastano dichiarazioni di principio: servono parole chiare e atti conseguenti.

Claudio Parroccini Simonetta Coletta Giuseppe La Bella