NewTuscia – CANEPINA – Creare uno spazio sicuro di riflessione, ascolto e confronto per offrire ai giovani, alle famiglie e all’intera comunità gli strumenti concreti con cui decodificare la complessità del mondo contemporaneo. È questo il cuore del progetto promosso dal Comune di Canepina e dalla Biblioteca Comunale, realizzato con il finanziamento della Regione Lazio e la collaborazione dell’Associazione culturale Lighthouse di Orte. L’iniziativa si articola in un ciclo di tre incontri gratuiti di sensibilizzazione e tutti gli appuntamenti si terranno presso il Salone IV Stato – Museo delle Tradizioni Popolari di Canepina.

Il percorso prenderà il via martedì 10 novembre alle ore 17:30 con l’evento dal titolo “Dalle dinamiche del gruppo all’isolamento: Oltre lo schermo”. Ospite d’eccezione sarà lo scrittore e autore Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega 2016 con il romanzo La scuola cattolica. Attraverso lo sguardo attento dell’autore, che per oltre trent’anni ha insegnato anche all’interno del carcere di Rebibbia, l’incontro esplorerà la nascita delle logiche di sopraffazione all’interno dei gruppi e come il confine tra socialità e isolamento si sia assottigliato nell’era digitale. L’obiettivo non è demonizzare i social network o la tecnologia in sé, ma comprenderne l’uso che se ne fa e restituire la centralità al valore della relazione reale e all’empatia.

Il ciclo proseguirà con altri due appuntamenti di approfondimento che vedranno la partecipazione di esperti e professionisti del settore:

Venerdì 13 novembre dalle ore 17 interverranno la Dott.ssa Gaetana Moriano, assistente sociale specialista e mediatore familiare, e il Dott. Giulio Cristofori, Commissario della Polizia di Stato, Questura di Viterbo. L’incontro affronterà gli aspetti sociali, familiari e di tutela legale legati ai rischi della rete e alla prevenzione del cyberbullismo.

Martedì 17 novembre sempre dalle ore 17ci sarà invece l’intervento del Dott. Alessandro Ranucci, medico pediatra, e della Dott.ssa Angela Sabatino, medico psichiatra e psicoterapeuta. Un confronto dedicato alla salute psicofisica dei ragazzi, allo sviluppo emotivo e alla gestione dell’ansia da prestazione sociale.

L’amministrazione e la Biblioteca comunale di Canepina rivolgono un sentito invito a partecipare a tutti gli studenti, i giovani, le famiglie, gli insegnanti ed educatori e all’intera comunità. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito. L’iniziativa vuole essere un’occasione partecipativa per costruire un patto educativo comunitario, offrendo ai ragazzi e alle ragazze i mezzi critici necessari per stare nel mondo digitale senza perdere il contatto con la realtà e con gli altri.