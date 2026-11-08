NewTuscia – VITERBO – Le Terme Salus tornano da Latina con altri due punti in classifica grazie ad una prestazione autoritaria, caratterizzata da un primo tempo super e da un’attenta gestione del vantaggio nella seconda metà di partita.

Le biancoblù partono a tutta, la difesa impedisce qualunque conclusione semplice alle padrone di casa e recupera tanti palloni che vengono convertiti in soluzioni ad alta percentuale. Stanislavova e Puggioni segnano a ripetizione, ben coadiuvate da Mallo, e il divario si allarga velocemente fino al +14 della sirena di fine primo quarto.

Il secondo periodo ricalca quanto visto nel primo, anzi le Terme Salus aumentano ancora di più il ritmo in attacco mandando a referto tante giocatrici diverse e confezionando un parziale da 29 punti che porta il tabellone fino al 51-22 di metà gara.

Dopo l’intervallo la partita cambia, Latina prova ad alzare molto l’intensità difensiva aumentando l’aggressività in difesa mentre le Terme Salus, costrette a rinunciare a Stanislavova per un problema ad un dito, vedono calare le percentuali offensive. Il terzo periodo è l’unico che si chiude con un parziale favorevole alle padrone di casa ma il 22-15 della frazione non scuote più di tanto le viterbesi che, guidate dall’esperienza delle proprie leader, rispondono colpo su colpo al team di casa.

La difesa biancoblù, trascinata soprattutto da Bardarè, torna a dominare il match e concede appena 8 punti al Bull che deve alzare bandiera bianca mentre le Terme Salus, grazie a questo successo, agganciano in classifica Esquilino che deve osservare un turno di riposo.

“Il primo tempo è stato impeccabile – commenta la coach Maria Chiara Scaramuccia – sia in attacco che in difesa, abbiamo giocato venti minuti quasi perfetti e abbiamo messo da parte un vantaggio importante. Nel secondo tempo loro hanno alzato molto l’intensità, sono diventate più aggressive ma noi siamo state brave a rimanere concentrate e calme e a gestire la situazione. Tutte le ragazze sono state bravissime, sia chi ha segnato tanti punti sia chi, come Bardarè, ha trovato una serata non ideale in attacco ma è stata fondamentale con la difesa e la leadership. Continuiamo su questa strada e pensiamo alla prossima partita, sperando che l’infortunio di Stanislavova non sia troppo serio”.

Bull Basket Latina – Terme Salus Viterbo – 52 – 79

Bull: Prifti 18, Salvucci 9, Casey 6, Antoniani 4, Cecconi 4, Di Maria 4, Lo Russo 3, Pirani 2, Nardocci 2, Turato, Busetti, Ricci. All. Schiesaro

Terme Salus: Stanislavova 16, Puggioni 16, Mallo 13, Silvestri 8, Paco 7, Pirillo 6, Pasquali 6, Albano 6, Bardarè 1, Ricci, Gansou, Douglas ne. All. Scaramuccia

Arbitri: Francesco Ottaviani di Anzio (RM) e Cristian Pio Di Bernardo di Velletri (RM)

Parziali: primo quarto 8-22, secondo quarto 22-51, terzo quarto 44-66