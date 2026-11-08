NewTuscia – BASSANO ROMANO – Serata in gran spolvero ieri alla Casa delle Culture e dei Popoli «Fabrizio Frizzi» a Bassano Romano.

Alla presenza del Sindaco Emanuele Maggi, che ha voluto salutare l’evento ed i presenti, dell’Assessore alla Cultura e della Direttrice della Biblioteca comunale, si è svolta la presentazione del romanzo “l’Eclisse del Visibile” di Danielle Comparon e Alessandro Nardini, edito da BastogiLibri.

Notevole la partecipazione di pubblico che, dopo la presentazione, moderata dallo scrittore Maurizio Semplice, è intervenuto con domande ed interventi in un interessante dialogo con gli autori.

Particolarmente significativi gli interventi dei due relatori Emanuela Ruggieri esperta di Dante e Massimo Marinelli psicologo e studioso dell’interazione tra le culture dell’Oriente e dell’Occidente.

Dopo la presentazione il pubblico ha chiesto agli autori una dedica speciale e personale, continuando il dialogo nato durante la presentazione ed ha aderito al gruppo WhatsApp intitolato «la Compagnia dei Viaggiatori» per continuare a dialogare sui temi trattati via web.

Al termine è stato offerto un piacevole rinfresco messo a disposizione dalla pizzeria MoTeBOTTI e da NOCCIOLA ROMANA di Bassano Romano, che hanno permesso agli intervenuti di concludere in allegria la serata.